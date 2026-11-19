Chris Pratt protagonist në «The Traveler»: babai që hidhet në kohë çdo mëngjes në orën 7:52, marrëveshje trevjeçare me Paramount
Aktori nënshkruan marrëveshjen first-look trevjeçare me Paramount përmes kompanisë së tij Indivisible; filmi fantastiko-shkencor, nga romani i Joseph Eckert dhe me regji të Zach Lipovsky e Adam Stein, nis xhirimet vitin e ardhshëm.
Chris Pratt do të luajë rolin kryesor në adaptimin e Paramount Pictures për «The Traveler», bazuar në romanin e Joseph Eckert, siç raporton Deadline. Projekti është pjesë e marrëveshjes së re trevjeçare first-look të Pratt me Paramount, përmes kompanisë së tij prodhuese Indivisible, marrëveshje në kuadër të së cilës ai mund të luajë edhe në projekte të tjera të zgjedhura.
Regjinë do ta marrin përsipër Zach Lipovsky dhe Adam Stein, regjisorët e «Final Destination Bloodlines», sipas skenarit të Justin Rhodes. Producentë janë Adam Rosenberg dhe Jules Daly. Xhirimet pritet të nisin vitin e ardhshëm.
Romani ndjek një baba që hidhet në kohë çdo mëngjes në orën 7:52; kërcimi i parë e çon 24 orë në të ardhmen, pastaj kërcimi dyfishohet çdo ditë, derisa ai hidhet vite përpara brenda një dite të vetme, ndërsa djali i tij rritet duke studiuar fizikën kuantike për të shpëtuar babain e zhdukur.
Marrëveshja përfshin gjithashtu «Miami Heat», shkruar nga Brad Copeland, në të cilin Pratt do të luajë dhe do të prodhojë krah Hutch Parker.
Filmat e Pratt kanë fituar më shumë se 15 miliardë dollarë në mbarë botën, mes tyre «Guardians of the Galaxy», «Avengers» dhe «Jurassic World»; këtë vit ai luajti në «The Super Mario Galaxy Movie», i cili kaloi 1 miliard dollarë, dhe më pas shfaqet në «Way of the Warrior Kid» të Apple Original Films, që transmetohet nga 25 nëntori.
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