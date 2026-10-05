«Drishyam: The Conclusion» rritet sërish të dielën: 60.12 krorë rupi në ditën e tretë, totali 176.6 krorë në Indi
«Drishyam: The Conclusion», finalja e shumëpritur e trilogjisë kriminale me Ajay Devgn-in protagonist, vazhdon marshimin triumfues në box office-in indian. Sipas gjurmuesit BoxOfficeIndia24, filmi mblodhi 60.12 krorë rupi neto (rreth 70.94 krorë bruto) vetëm të dielën, me një rritje prej 12.4% krahasuar me të shtunën — duke e çuar totalin e tri ditëve të para në 176.6 krorë rupi neto në Indi.
Ky është një fund i jashtëzakonshëm për fundjavën e hapjes së filmit të drejtuar nga Abhishek Pathak. Të shtunën, siç njofton Filmibeat, «Drishyam 3» grumbulloi 53.5 krorë rupi, ndërsa pas dy ditëve totali arrinte 115.5 krorë neto (138.6 krorë bruto) — duke ia kaluar dy ditëve të para të filmave «Animal» (113.12 krorë) dhe «Jawan» (111.73 krorë), dhe duke shënuar totalin e katërt më të lartë dy-ditor në historinë e kinemasë indiane, pas «Dhurandhar 2», «Pushpa 2» dhe «Pathaan».
Filmi, i cili përkundër dy pjesëve të para NUK është remake i thrillerit malajalam të Mohanlal-it, por vjen me një qasje të re dhe një finale krejt origjinale, ka hapur me 62 krorë rupi ditën e parë — hapja më e madhe në karrierën e Ajay Devgn-it dhe e dyta më e madhe e vitit 2026. Në krah të Devgn-it luajnë Tabu, Rajat Kapoor, Ishita Dutta, Shriya Saran, Prakash Raj dhe Jaideep Ahlawat.
Maharashtra kryeson sërish me 25.04 krorë rupi, e ndjekur nga Uttar Pradesh me 7.14 krorë, ndërsa jashtë Indisë filmi ka shtuar rreth 16.8 krorë rupi, me Amerikën e Veriut në krye me 7.22 krorë — edhe pse shifrat e tregjeve të huaja janë ende duke u numëruar, siç thekson BoxOfficeIndia24.
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