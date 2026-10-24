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Ukraina

Dronët sulmojnë qendrën industriale të Omskut në Rusi, mbi 2.500 km larg Ukrainës

Dronë kanë sulmuar qendrën industriale veriore të qytetit rus të Omskut, më shumë se 2.500 kilometra larg Ukrainës, njoftoi Ukrinform duke iu referuar kanalit Telegram ASTRA. Guvernatori i rajonit, Vitalij Hotsenko, tha se mbrojtja ajrore po e zmbraps sulmin dhe shërbimet e emergjencës janë në terren.

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Foto ilustruese (Foto: Shërbimi Shtetëror i Emergjencave i Ukrainës)

Dronë sulmuan të shtunën qendrën industriale të Omskut në Rusi, qytet që ndodhet më shumë se 2.500 kilometra larg Ukrainës, siç njofton Ukrinform, duke iu referuar kanalit Telegram ASTRA.

“Forcat e mbrojtjes ajrore të Ministrisë ruse të Mbrojtjes vazhdojnë të zmbrapsin një sulm të dronëve armikë. Mjetet ajrore pa pilot të kundërshtarit kanë arritur tani në qendrën industriale veriore. Shërbimet e emergjencës po punojnë në vendin e ngjarjes. Ju lutem ruani qetësinë dhe raportoni çdo incident të dyshimtë në numrin 112”, tha guvernatori i Rajonit të Omskut, Vitalij Hotsenko.

Në raportimet e para nuk jepen hollësi për viktima apo për shkallën e dëmeve në zonën industriale të goditur.

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