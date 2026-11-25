Dukaj: Kompanitë vendore të IT-së të kenë rol më të madh në digjitalizimin e Malit të Zi
Në mbledhjen e shtatë të Trupit Koordinues për transformimin digjital, ministri Marash Dukaj tha se kompanitë vendore të IT-së kanë njohuritë dhe kapacitetet për zgjidhje digjitale, ndërsa u shqyrtua një program mbështetës për digjitalizimin e bizneseve.
Përshpejtimi i transformimit digjital të Malit të Zi kërkon bashkëpunim më të madh ndërmjet institucioneve dhe sektorit privat, me përfshirje më aktive të kompanive vendore të teknologjisë së informacionit. Kështu u theksua në mbledhjen e shtatë të Trupit Koordinues për Menaxhimin e Procesit të Transformimit Digjital, të kryesuar nga ministri i Administratës Publike, Marash Dukaj, siç njofton Tv Boin.
Dukaj vlerësoi se kompanitë vendore të IT-së kanë njohuritë dhe kapacitetet e nevojshme për zhvillimin e zgjidhjeve digjitale, të cilat mund të ndihmojnë në modernizimin e ekonomisë, rritjen e produktivitetit dhe hapjen e vendeve të reja të punës.
Në mbledhje u shqyrtua edhe iniciativa për krijimin e një programi mbështetës për digjitalizimin e bizneseve, përmes angazhimit të kompanive vendore të IT-së. Programi synon t’u mundësojë bizneseve përdorimin e shërbimeve dhe zgjidhjeve digjitale për të përmirësuar efikasitetin dhe funksionimin e tyre, ndërsa para paraqitjes së propozimit zyrtar do të analizohen nevojat e sektorit të biznesit dhe do të përcaktohen kriteret e mbështetjes.
Dukaj theksoi se transformimi digjital duhet të sjellë përfitime konkrete për qytetarët dhe bizneset, përmes shërbimeve më të qasshme, procedurave më të thjeshta dhe një administrate më efikase.
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