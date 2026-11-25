Millatoviq: Nëse dështon Mali i Zi, do të dështojë edhe BE-ja
Në një intervistë për Euronews në Bruksel, presidenti Jakov Millatoviq tha se anëtarësimi i Malit të Zi është test për besueshmërinë e BE-së, se vendi ka mbyllur 25 nga 33 kapitujt dhe synon të bëhet anëtarja e 28-të në vitin 2028.
Anëtarësimi i Malit të Zi në Bashkimin Evropian nuk është vetëm çështje suksesi për vendin, por edhe test për besueshmërinë e vetë BE-së dhe përmbushjen e premtimeve ndaj vendeve kandidate. Kështu deklaroi presidenti Jakov Millatoviq në një intervistë për televizionin Euronews në Bruksel, siç njofton Tv Boin.
Millatoviq theksoi se Mali i Zi është aktualisht vendi më i avancuar kandidat, me 25 nga 33 kapitujt negociues të mbyllur, ndërsa synon të bëhet anëtarja e 28-të e BE-së në vitin 2028. Sipas tij, gjatë këtij viti janë mbyllur 13 kapituj dhe mbyllja e tetë kapitujve të mbetur deri në fund të vitit do të përbënte një rezultat historik.
Duke folur për çështjet e hapura me Kroacinë, ai u shpreh i bindur se ato nuk do të pengojnë integrimin evropian të Malit të Zi, duke përmendur arbitrazhin ndërkombëtar ose gjykatën si mundësi për zgjidhjen e çështjes së kufirit.
Presidenti malazez theksoi gjithashtu përparimin në fushën e sundimit të ligjit dhe vlerësoi se anëtarësimi i Malit të Zi në BE do të ishte një sinjal i rëndësishëm për vendet e tjera kandidate dhe për të ardhmen e një Evrope të bashkuar.
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