Dy vrasje brenda tri ditësh në Gjilan, tre viktima – çfarë dihet për rastet në Livoç dhe Pogragjë
Dy ngjarje të rënda me pasoja fatale kanë tronditur komunën e Gjilanit brenda tri ditësh.
Të premten, në Livoç të Ulët, dy persona u vranë dhe një tjetër u plagos rëndë nga të shtënat me armë zjarri, ndërsa të dielën mbrëma një 29-vjeçar mbeti i vrarë në fshatin Pogragjë.
Pas këtyre ngjarjeve, kryetari i Gjilanit, Alban Hyseni, ka thirrur mbledhje urgjente të sigurisë, në të cilën pritet të diskutohet situata dhe të koordinohen veprimet me institucionet përgjegjëse.
Vrasja e dyfishtë në Livoç të Ulët
Ngjarja e parë ndodhi të premten, më 9 tetor, në fshatin Livoç të Ulët të Gjilanit, ku dyshohet se një 38-vjeçar, me inicialet V.R., vrau bashkëshorten e tij, N.B. 27-vjeçare dhe vëllain e saj E.B. 31-vjeçar.
Nga të shtënat mbeti i plagosur rëndë edhe M.B. 48-vjeçar, djali i xhaxhait të bashkëshortes së të dyshuarit.
Policia e Kosovës pranoi njoftimin për të shtëna me armë zjarri rreth orës 14:25. Kur njësitet policore arritën në vendin e ngjarjes, E.B. u gjet pa shenja jete brenda një automjeti, ndërsa N.B. u dërgua pa shenja jete në Spitalin e Përgjithshëm në Gjilan, shkruan Telegrafi.
I plagosuri M.B. u dërgua për trajtim në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.
Sipas përshkrimit të ngjarjes në vendimin e gjykatës, i dyshuari dyshohet se fillimisht e kishte qëlluar bashkëshorten e tij, derisa po udhëtonin me veturë. Më pas, pas një përballjeje me familjarët e saj ai dyshohet se kishte hapur zjarr edhe ndaj tyre.
Pas ngjarjes, i dyshuari e dërgoi veturën me trupin e pajetë të bashkëshortes në oborrin e spitalit në Gjilan, ndërsa më pas u paraqit në polici dhe u vetëdorëzua.
Prokuroria ka bërë të ditur se motivi i dyshuar i vrasjes mbetet i panjohur. Sipas autoriteteve, arma e përdorur dyshohet të ketë qenë një revole e tipit “Beretta”, me leje të skaduar.
Gjatë kontrolleve në pronat e të dyshuarit, policia sekuestroi edhe armë dhe municion të tjerë. Sipas Prokurorisë, i dyshuari nuk kishte të kaluar kriminale dhe ndaj tij nuk ishte raportuar më parë ndonjë rast i dhunës në familje.
Gjykata Themelore në Gjilan i caktoi atij një muaj paraburgim, ndërsa hetimet për rastin po vazhdojnë.
Një tjetër vrasje në Pogragjë
Vetëm pak ditë më vonë, një tjetër ngjarje e rëndë u raportua të dielën mbrëma në fshatin Pogragjë të Gjilanit, ku një 29-vjeçar mbeti i vrarë nga të shtënat me armë zjarri.
Sipas raportimeve të mediave, rasti ndodhi në rrethana familjare, ndërsa dyshohet se viktima u qëllua nga babai i tij. Policia ka dhënë detaje për rastin, ndërsa i dyshuari është larguar nga vendi i ngjarjes dhe është në kërkim të autoriteteve.
Ekipet policore dhe mjekësore dolën në vendin e ngjarjes, ku u konstatua vdekja e viktimës. Rrethanat e plota dhe motivi i kësaj ngjarjeje mbeten objekt hetimi.
Rasti në Pogragjë vjen vetëm dy ditë pas vrasjes së dyfishtë në Livoç të Ulët, duke e çuar në tre numrin e personave të vrarë në dy ngjarjet e rënda të raportuara në komunën e Gjilanit.
Alban Hyseni thërret mbledhje urgjente të sigurisë
Pas këtyre dy ngjarjeve tragjike, kryetari i Gjilanit, Alban Hyseni, ka thirrur mbledhje urgjente të Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi.
Në këtë mbledhje pritet të diskutohet gjendja e sigurisë në komunë dhe të shqyrtohen veprimet që duhet të ndërmerren në bashkëpunim me Policinë e Kosovës dhe institucionet e tjera përgjegjëse.
Ngjarjet e fundit kanë shkaktuar shqetësim në Gjilan, ndërsa institucionet pritet të angazhohen për adresimin e çështjeve të sigurisë dhe parandalimin e rasteve të ngjashme.
Ndërkohë, hetimet për të dyja rastet po vazhdojnë, me qëllim të zbardhjes së plotë të rrethanave dhe përcaktimit të përgjegjësive penale. /Telegrafi/
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