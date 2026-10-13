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E bujshme/ Leo Messi rikthehet në ceremoninë e “Topit të Artë”, argjentinasi pritet t’ia dorëzojë trofeun fituesit t

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në ceremoninë e “Topit të

Lionel Messi pritet të jetë i pranishëm në ceremoninë e “Topit të Artë”, që do të zhvillohet më 26 tetor.

Sipas gazetarit Juan Jesús, ylli argjentinas nuk do të jetë thjesht një i ftuar në këtë event, por do të ketë edhe një rol të veçantë në skenë.

Lionel Messi mund të jetë një nga protagonistët e ceremonisë së ardhshme të “Topit të Artë”. Sipas informacioneve të publikuara nga gazetari Juan Jesús në rrjetin social X, tetë herë fituesi i këtij çmimi pritet të marrë pjesë në ceremoninë e 26 tetorit.

Sipas raportimit, Messi do të jetë personi që do t’ia dorëzojë trofeun fituesit të ri, në një moment që pritet të jetë ndër më të rëndësishmit e mbrëmjes.

Prania e yllit argjentinas do t’i shtonte edhe më shumë vëmendje ceremonisë, duke pasur parasysh historinë e tij të jashtëzakonshme me këtë çmim individual. Messi e ka fituar “Topin e Artë” tetë herë, më shumë se çdo futbollist tjetër në histori.

Megjithatë, deri në një konfirmim zyrtar, pjesëmarrja e tij dhe roli në ceremoninë e këtij viti mbeten informacione të raportuara nga burimi në fjalë.

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