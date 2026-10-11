E diela sportive: Nga Kategoria e Parë tek derbi i kryeqytetit
Kjo e dielë do të sjellë për shikuesit e Radio Televizionit Shqiptar disa evente sportive, nga Kategoria e Parë tek derbi i madh i kryeqytetit, supersfida Partizani-Tirana.
Kalendari sportiv në rrjetin e Radio Televizionit Sportiv këtë të dielë do të nisë në orën 13:30 me sfidën Laçi-Egnatia, që do të transmetohet në RTSH Sport.
Në të njëjtin orar (13:30) në RTSH 2 do të transmetohet sfida Besa-Iliria, e vlefshme për javën e 5-të të Kategorisë së Parë.
Me përfundimin e këtyre ndeshjeve në RTSH Sport starton emisioni “Super Gol” me analiza dhe deklaratat e protagonistëve.
Në 18:30 është ora e derbit, supersfidës Partizani-Tirana që do të transmetohet në RTSH 1. Në të njëjtin orar në Shkodër luhet sfida Vllaznia-Dinamo, që do të transmetohet në RTSH Sport.
E diela sportive nuk mbyllet me ndeshjet, pasi në orën 22:30 është koha e “Rubrikës Sportive”, emisionit ku do të analizohet gjithçka që ka ndodhur këtë javë në futbollin shqiptar.
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