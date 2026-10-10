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Sporti

E pabesueshme në La Liga, pezullohet Rayo Vallecano-Bilbao

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Stuhi në La Ligën spanjolle, ndeshja midis Rayo Vallecano dhe Athletic Bilbao u pezullua për shkak të hedhjes së aeroplanëve dhe topave prej letre në fushë nga tifozët vendas në shenjë proteste kundër presidentit të klubit Martin Presa.

Pas disa përpjekjeve për të rinisur lojën pas protestave që filluan në minutën e 13-të, gjyqtari nuk kishte zgjidhje tjetër veçse ta ndalte ndeshjen.

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