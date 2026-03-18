E trishtë, ndahet nga jeta në moshë të re zëdhënësja e FC Drita, Elife Sherifi
Zëdhënësja e kampiones në fuqi të Kosovës në futboll, Drita, Elife Sherifi, ka vdekur të mërkurën.
Lajmin për vdekjen në moshë të re të Elife Sherifit, e ka bërë të ditur klubi i futbollit Drita.
“Me pikëllim të thellë morëm lajmin për ndarjen nga jeta në moshë të re të bashkëpunëtores sonë, Elife Sherifi. Elifja ishte një profesioniste e shquar në fushën e gazetarisë dhe një adhuruese e flaktë e klubit tonë, shumë kohë përpara se të merrte detyrën e zëdhënëses së klubit, pozitë të cilën e mbajti me përkushtim për më shumë se gjashtë vite. Puna, përkushtimi dhe dashuria e saj për klubin do të mbeten gjithmonë pjesë e kujtimeve tona. Klubi ynë FC Drita shpreh ngushëllimet më të sinqerta për familjen Sherifi, miqtë dhe të gjithë ata që e njohën, për humbjen e madhe të vajzës së tyre. Në këto momente të vështira, qëndrojmë pranë familjes dhe ndajmë dhimbjen me ta. Prehu në paqë Elif”, shkruan në njoftimin e Dritës.
E telegram ngushëllimi për ndarjen e hershme nga jeta të Elife Sherifit ka dërguar edhe presidenti i FFK-së:
E nderuara Familje Sherifi,
Të nderuar anëtarë të FC Drita,
Me pikëllim të thellë morëm lajmin për ndarjen e hershme nga jeta të më të dashurës suaj, Elife Sherifi. Në emrin tim, të Komitetit Ekzekutiv të FFK-së, klubeve dhe të gjithë komunitetit të futbollit në Kosovë, ju shpreh ngushëllimet më të sinqerta.
Elife Sherifi ishte një profesioniste e dalluar në fushën e gazetarisë, por edhe bashkëpunëtore e përkushtuar e FC Drita, ku për më shumë se gjashtë vite shërbeu si zëdhënëse e klubit. Ajo me profesionalizmin dhe me punën e saj la gjurmë të veçanta në komunikimin dhe imazhin e klubit, duke fituar respektin dhe vlerësimin e të gjithëve që patën fatin ta njohin dhe të bashkëpunojnë me të.
Në këto momente të rënda dhimbjeje, jemi pranë jush dhe ndajmë pikëllimin për këtë humbje të madhe, e cila nuk prek vetëm familjen dhe klubin, por mbarë komunitetin e futbollit në Kosovë.
Kujtimi për Elife Sherifi do të mbetet i përhershëm tek të gjithë ata që e njohën dhe bashkëpunuan.
I lehtë i qoftë dheu i Kosovës!
Me respekt,
Agim Ademi
President i FFK-së
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.