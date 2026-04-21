“Ekipet Sportive në Shkolla”, Ylli takim raportues me drejtuesit dhe koordinatorët e projektit
TIRANË, 21 prill /ATSH/ Presidenti i Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar, Fidel Ylli, së bashku me Sekretarin e Përgjithshëm të KOKSH, Gerti Shima, zhvilluan një takim raportues me drejtuesit dhe koordinatorët e projektit “Ekipet Sportive në Shkolla”, në kuadër të ecurisë së edicionit të katërt. Koordinatorët e disiplinave të volejbollit dhe basketbollit paraqitën progresin e deritanishëm […]
