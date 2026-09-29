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Euroliga e basketbollit: Olympiacos fiton në Kaunas

· 1 min lexim

Emocione dhe spektakël ka sjellë Euroliga e Basketbollit në rrjetin e Radio Televizionit Shqiptar mbrëmjen e sotme.

Një “betejë” e vërtetë është zhvilluar në Kaunas, aty ku kampionët në fuqi të Olympiacos kanë mposhtur 93-91 vendasit e Zalgiris.

Ndeshja ka qenë e ekuilibruar, e luftuar në çdo pikë, por në fund janë grekët ata që festojnë dhe marrin fitoren e dytë në po aq ndeshje të luajtura.

Lituanezët fitojnë periodën e parë 24-21, grekët reagojnë duke fituar të dytën 23-20. Pjesa e parë mbyllet në barazim 44-44. Olympiacos fiton periodën e tretë 20-19 dhe të katërtën 29-28.

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