Europa League në RTSH: Aston Villa bind në transfertë, mund Bologna-n
Bologna-Aston Villa, takimi i parë çerekfinal i Europa League u transmetua për të gjithë sportëdashësit në rrjetin e Radio Televizionti Shqiptar. Në një duel me ritëm të lartë dhe intensitet tipik europian, anglezët dolën më të kthjellët dhe më cinikë, duke trifumuar me rezultatin 3-1.
Pjesa e parë nisi me vrull për vendasit, në minutën e 26-të, Bologna do të gjente avantazhin me autogolin e mbrojtësit Konsa, por goli u anulua për një pozicion jashtë loje të sulmuesit Castro.
Presioni i miqve u konkretizua në minutën e 44-t, kur pikërisht Ezri Konsa shfrytëzoi një asist të Youri Tielemans dhe dërgoi topin në rrjetë për 0-1.
Në pjesën e dytë, Bologna tentoi të reagonte, por u ndëshkua shpejt. Në minutën e 51-të, Ollie Watkins dyfishoi shifrat pas një aksioni të shpejtë, me asist nga Buendia, duke i dhënë një goditje të fortë shpresave të vendasve.
Në minutën e 90të Rowe do të shënonte për Bolognan, ndërsa kur pritej përfundimi i takimit, sërish Watkins do të shënonte për t’i dhënë një goditje të fortë bolonjezëve.
Në fund, ekipi nga Birminghami largohet me një avantazh 1-3, duke hedhur një hap të drejt gjysmëfinales, ndërsa Bologna do të duhet të bëjë një përmbysje të vështirë në ndeshjen e kthimit në Angli.
The post Europa League në RTSH: Aston Villa bind në transfertë, mund Bologna-n appeared first on RTSH.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.