Alphonso Smith, dy herë All‑American dhe ish‑mbrojtës i Detroit Lions, vdes në moshën 40 vjeç
Alphonso Smith, dy herë i përzgjedhur All‑America si defensive back dhe ish‑lojtar në NFL, vdiq të mërkurën në moshën 40 vjeç. Wake Forest tha se ishte njoftuar nga familja e tij; nuk është dhënë një shkak zyrtar i vdekjes.
Siç raporton nfl, Smith publikoi të mërkurën një postim në Facebook ku përshkruante vështirësitë me shëndetin mendor, kërkonte falje dhe i lutte njerëzit të mos qanin për të. Në atë mesazh ai tha se kishte luftuar demonët e brendshëm, kërkoi faljen e fëmijëve dhe sugjeroi se trauma e fëmijërisë kishte ndikuar në vuajtjet e tij emocionale.
Smith u rrit në Pahokee dhe në shkollën e mesme Pahokee ndihmoi ekipin të fitonte titullin shtetëror të Floridës në 2003, duke luajtur si quarterback dhe defensive back. Në nivel kolegjial ai u rreshtua si redshirt në Wake Forest dhe më pas u bë një prej lojtarëve kryesorë të ekipit; Associated Press e përzgjodhi si All‑America të parë në 2008 dhe në listën e tretë në 2007.
Denver e zgjodhi Smithin në raundin e dytë të Draftit të NFL 2009. Pas 15 ndeshjesh me Broncos, gjatë të cilave shërbente edhe si returner për punts dhe kickoffs, u shkëmbye me Detroit para sezonit 2010. Me Lions luajti 33 ndeshje dhe nisi 11 herë në dy sezonet e ardhshme, regjistroi tetë interceptime dhe ktheu dy prej tyre për touchdown. Detroit e liroi para sezonit 2012, e rikthye më vonë atë vit dhe e largoi sërish pas katër ndeshjesh; gjithsej ai luajti 44 ndeshje në NFL gjatë karrierës së tij. Pas tërheqjes nga fusha, Smith punoi si reporter në vijën anësore për ndeshjet e Wake Forest në 2013, shërbeu si trajner i shkollave të mesme — duke përfshirë pozita trajneri kryesor në Moore Haven dhe Pahokee, ku gjithashtu ishte dekani për disiplinën sipas profilit të tij LinkedIn — dhe si i fundit është listuar si drejtor marketingu për një mjek familjar në Jug të Floridës. Ky lajm u konfirmua gjithashtu nga nfl.
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