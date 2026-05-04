Llapi fiton 1:0 në Suharekë dhe ngjitet në vendin e tetë të Superligës Ferizaj barazon në minutën e 113 ndaj Gjilanit Një shteg i rrezikshëm i Albin Kurtit FFK përkujton 10-vjetorin e anëtarësimit në UEFA dhe FIFA me aktivitete në Hajvali Ademi: Si u arrit anëtarësimi i Kosovës në UEFA dhe FIFA
Ferizaj arriti të barazojë 1:1 ndaj Gjilanit me një gol dramatik në minutën e 113-të, në ndeshjen e xhiros së 32-të të Superligës së Kosovës që u zhvillua të dielën në fushën me bari artificial në Gjilan. Autori i golit të barazimit ishte Benato Bekima Claude, i cili shënoi me kokë gjatë një aksioni të zgjatur pas penalltisë.

Sipas futbolli, ngjarjet vendimtare nisën në minutën e 112, kur u akordua penallti për Ferizajin. Erion Sadriu e humbi gjuajtjen, pasi portieri i Gjilanit, Agron Kolaj, e priti topin; por gjuajtja u kthye te lojtarët e Ferizajt dhe në vazhdim të aksionit Bekima shënoi barazimin me kokë në minutën e 113. Më parë, në minutën e 68 Ferizaj kishte shënuar me Betim Haxhimusën, por goli u anulua pas verifikimit me VAR, ndërsa për Gjilanin shënoi Senad Jaroviç me kokë tetë minuta para përfundimit të kohës së rregullt.

Me këtë rezultat Ferizaj mbetet në vendin e parafundit me 34 pikë, kurse Gjilani renditet i pesti me 45 pikë. Situata në tabelë dhe ndikimi i këtij barazimi vlerësohen më tej në kampionat, raporton futbolli.

