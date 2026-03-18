Ferizaj mposht Prishtinën dhe rrit shpresat në garën për mbijetesë
Ferizaj ka shënuar një fitore të vlefshme në garën për mbijetesë dhe njëkohësisht ka larguar Prishtinën nga garimi për titull, duke fituar 3:0 në xhiron e 25-të të Superligës së Kosovës në futboll. Ndeshja u zhvillua të martën në stadiumin e Ferizajt.
Ade Oguns hapi rezultatin në minutën e 39-të. Goli i parë i Ferizajt u shqyrtua nga VAR-i për më shumë se pesë minuta para se të konfirmohej si valid.
Në minutën e 63-të, Ruben Silva Richards dyfishoi epërsinë për vendasit, duke i dhënë Ferizajt kontroll të plotë në ndeshje. Ndërsa në minutën e katërt të shtesës, Jakup Berisha vulosi rezultatin përfundimtar 3:0.
Pas kësaj fitoreje, Ferizaj ngjitet në 29 pikë, po aq sa Llapi në vendin e 7-të, duke mbetur në garë për të shmangur plejaut. Ndërkohë, Prishtina mbetet në vendin e 3-të me 38 pikë, katër më pak se liderët Ballkani dhe Drita, të cilët do të luajnë ndeshjet e tyre të xhiros së 25-të të mërkurën.
Ky rezultat përforcon pozicionin e Ferizajt në luftën për mbijetesë dhe tregon formën e mirë të ekipit në këtë pjesë të sezonit.
