☁️
Tiranë 9°C · Vranët 18 March 2026
S&P 500 6,625 ▼1.36%
DOW 46,225 ▼1.63%
NASDAQ 22,152 ▼1.46%
NAFTA 97.94 ▲2.6%
ARI 4,841 ▼1.13%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9060 EUR/ALL 95.9828 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4022 EUR/TRY 51.0020 EUR/JPY 183.33 EUR/CAD 1.5791 EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9060 EUR/ALL 95.9828 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4022 EUR/TRY 51.0020 EUR/JPY 183.33 EUR/CAD 1.5791
₿ CRYPTO
BTC $71,258 ▼ -3.66% ETH $2,202 ▼ -5.03% XRP $1.4628 ▼ -3.66% SOL $89.9800 ▼ -5.04%
S&P 500 6,625 ▼1.36 % DOW 46,225 ▼1.63 % NASDAQ 22,152 ▼1.46 % NAFTA 97.94 ▲2.6 % ARI 4,841 ▼1.13 % S&P 500 6,625 ▼1.36 % DOW 46,225 ▼1.63 % NASDAQ 22,152 ▼1.46 % NAFTA 97.94 ▲2.6 % ARI 4,841 ▼1.13 %
EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9060 EUR/ALL 95.9828 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4022 EUR/TRY 51.0020 EUR/JPY 183.33 EUR/CAD 1.5791 EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9060 EUR/ALL 95.9828 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4022 EUR/TRY 51.0020 EUR/JPY 183.33 EUR/CAD 1.5791
18 Mar 2026
Breaking
Menu
Futbolli ne Kosove

Ferizaj mposht Prishtinën dhe rrit shpresat në garën për mbijetesë

· 2 min lexim

Ferizaj ka shënuar një fitore të vlefshme në garën për mbijetesë dhe njëkohësisht ka larguar Prishtinën nga garimi për titull, duke fituar 3:0 në xhiron e 25-të të Superligës së Kosovës në futboll. Ndeshja u zhvillua të martën në stadiumin e Ferizajt.

Ade Oguns hapi rezultatin në minutën e 39-të. Goli i parë i Ferizajt u shqyrtua nga VAR-i për më shumë se pesë minuta para se të konfirmohej si valid.

Në minutën e 63-të, Ruben Silva Richards dyfishoi epërsinë për vendasit, duke i dhënë Ferizajt kontroll të plotë në ndeshje. Ndërsa në minutën e katërt të shtesës, Jakup Berisha vulosi rezultatin përfundimtar 3:0.

Pas kësaj fitoreje, Ferizaj ngjitet në 29 pikë, po aq sa Llapi në vendin e 7-të, duke mbetur në garë për të shmangur plejaut. Ndërkohë, Prishtina mbetet në vendin e 3-të me 38 pikë, katër më pak se liderët Ballkani dhe Drita, të cilët do të luajnë ndeshjet e tyre të xhiros së 25-të të mërkurën.

Ky rezultat përforcon pozicionin e Ferizajt në luftën për mbijetesë dhe tregon formën e mirë të ekipit në këtë pjesë të sezonit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

