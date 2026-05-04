FFK përkujton 10-vjetorin e anëtarësimit në UEFA dhe FIFA me aktivitete në Hajvali
Federata e Futbollit e Kosovës (FFK) shënoi dhjetëvjetorin e anëtarësimit në UEFA dhe FIFA me një seri aktivitete në Kampin Nacional në Hajvali, në përkujtim të një prej arritjeve kryesore për futbollin dhe për vendin.
Sipas futbolli, gjatë ditës u zhvilluan ndeshje simbolike me pjesëmarrjen e Policisë së Kosovës, Forcës së Sigurisë së Kosovës, përfaqësuesve të Ambasadës së SHBA-së dhe institucioneve qeveritare. Në finalen e turneut Forca e Sigurisë së Kosovës doli fituese ndaj Policisë së Kosovës, dhe trofeun e dorëzoi presidenti i FFK-së, Agim Ademi.
Një nga momentet më të ndjeshëm ishte ndeshja e Kombëtares së Amputuarve, që dëshmoi vendosmërinë dhe përkushtimin për futbollin pavarësisht sfidave. Paralelisht u zhvillua festivali “Grassroots”, ku morën pjesë fëmijë nga shtatë rajone të vendit, duke sjellë energji dhe entuziazëm për projektet e zhvillimit. Në fjalën e tij, Agim Ademi vlerësoi rrugëtimin drejt anëtarësimit dhe falënderoi të gjithë ata që kontribuan në këtë rezultat historik, duke theksuar rëndësinë e unitetit për zhvillimin e futbollit në Kosovë.
Dita u përmbyll me ndeshjen mes veteranëve të Kosovës dhe Shqipërisë, e vendosur me goditje penalltie, ku rezultuan fitues veteranët e Kosovës. Trofeun simbolik e mori kapiteni Hysni Gjinovci nga Agim Ademi, ndërsa në përbërje të ekipit ishin edhe lojtarë të asaj që quhet “gjenerata e sakrificës”, të cilët mbajtën gjallë aktivitetin futbollistik gjatë periudhave të vështira dhe kontribuan në rrugëtimin drejt njohjes ndërkombëtare. Raporton futbolli.
