☁️
Tiranë 8°C · Vranët 19 March 2026
S&P 500 6,625 ▼1.36%
DOW 46,225 ▼1.63%
NASDAQ 22,152 ▼1.46%
NAFTA 98.18 ▲2.85%
ARI 4,850 ▼0.94%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1492 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9083 EUR/ALL 96.0266 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4691 EUR/TRY 50.8329 EUR/JPY 183.35 EUR/CAD 1.5761
₿ CRYPTO
BTC $71,174 ▼ -4.15% ETH $2,199 ▼ -5.74% XRP $1.4622 ▼ -4.09% SOL $90.2400 ▼ -4.88%
S&P 500 6,625 ▼1.36 % DOW 46,225 ▼1.63 % NASDAQ 22,152 ▼1.46 % NAFTA 98.18 ▲2.85 % ARI 4,850 ▼0.94 % S&P 500 6,625 ▼1.36 % DOW 46,225 ▼1.63 % NASDAQ 22,152 ▼1.46 % NAFTA 98.18 ▲2.85 % ARI 4,850 ▼0.94 %
EUR/USD 1.1492 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9083 EUR/ALL 96.0266 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4691 EUR/TRY 50.8329 EUR/JPY 183.35 EUR/CAD 1.5761 EUR/USD 1.1492 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9083 EUR/ALL 96.0266 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4691 EUR/TRY 50.8329 EUR/JPY 183.35 EUR/CAD 1.5761
19 Mar 2026
Breaking
Gjithçka çfarë ndodhi në javën e 28-të, diskutohet në “Analizë Superiore” në FSHF TV Një 17-vjeçar bëhet “mollë sherri” te Polonia, Ndërhyn Boniek: Disfata ndaj Shqipërisë, tronditje e madhe për futbollin polak Ancelotti nuk i mbyll derën Neymar: Mund të jetë në Botëror vetëm nëse është 100% Nagelsmann i hap derën në kombëtare anësorit 30-vjeçar: Nuk kemi shumë lojtarë si ai Neymar mesazh ngushëllimi Rodrygo pas dëmtimit: Je trashëgimtari im, kujdesu për veten vëlla i vogël
Menu
Boterori

FIFA: Kush mbulon gojën në fushë gjatë një komunikimi do të ndëshkohet direkt me karton te kuq

· 2 min lexim

Presidenti Gianni Infantino ka vendosur të mbajë një qëndrim të ashpër kundër racizmit, dhe masa e re e FIFA-s mund të ndryshojë rrënjësisht mënyrën se si sillen lojtarët në fushë, duke filluar me Kupën e Botës të këtij viti.

Ideja, e diskutuar seriozisht gjatë takimit të fundit është të ndëshkohet me karton të kuq kushdo që mbulon gojën kur i drejtohet kundërshtarëve. Një praktikë që për fat të keq është bërë e zakonshme për të fshehur fyerjet e rënda.

Çështja që i dha zjarr këtij vendimi ishte ajo që përfshinte Vinicius Junior të Real Madrid dhe Gianluca Prestianni të Benfica në Champions League, me këtë të fundit aktualisht të pezulluar në pritje të një hetimi për fyerje të dyshuara raciste të maskuara nga fanella e tij.

Presidenti i FIFA-s ishte kategorik në një intervistë me Sky News: “Ata që nuk kanë asgjë për të fshehur nuk kanë arsye të fshehin buzët. Kështu që nëse gjesti shërben për të mbuluar një vepër diskriminuese, një karton i kuq duhet të bëhet pasojë e natyrshme për të pastruar futbollin nga një sjellje e tillë e papranueshme”.

 

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu