Filipçe: Njerëzit pas platformës duan me puç ta marrin SDSM-në, por nuk do t’ua kaloj
Kreu i SDSM-së: 23 mijë anëtarë nënshkruan për vizionin tim dhe drejtimin e partisë
Në një intervistë për portalin 360 степени, kreu i SDSM-së, Venko Filipçe, tha se njerëzit që qëndrojnë pas platformës “12.05” duan me “puç nga kafeneja dhe hoteli” ta marrin partinë, duke i cilësuar kështu përpjekjet e nismëtarëve të saj si një marrje të lidershipit pa zgjedhje.
“Si të besoj në qëllimet e kësaj platforme, kur me ftesë të hapur ‘hajde dhe flasim’, ata këmbëngulin të rrinë mënjanë partisë?” — pyeti ai në intervistën e publikuar më 25 shtator.
Filipçe shtoi se partia tashmë e ka dhënë përgjigjen e saj: “Kemi marrë përgjigje. Kemi 23 mijë anëtarë që nënshkruan për vizionin e liderit dhe drejtimin e partisë. Çfarë reforme kërkojnë këta njerëz? E përsëris, jam gati të takohem me këdo dhe të debatoj për çdo temë. E di që çdo diskutim do ta humbin, sepse qëllimet e tyre nuk janë të sinqerta e të ndershme.”
Platforma u shfaq nën emrin “Bisedime për të ardhmen në 12 e 5” me takimin e parë në korrik 2026 dhe synon shkarkimin e lidershipit të SDSM-së pa zgjedhje. Filipçe i quan nismëtarët e saj ish-zyrtarë “që morën pjesë në disfatën e SDSM-së”.
Burimi: 360 степени
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