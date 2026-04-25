Tiranë 16°C · Kthjellët 25 April 2026
S&P 500 7,165 ▲0.8%
DOW 49,231 ▼0.16%
NASDAQ 24,837 ▲1.63%
NAFTA 94.40 ▼1.51%
ARI 4,741 ▲0.36%
EUR/USD 1.1710 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5090 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4423 EUR/TRY 52.7284 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6013
BTC $77,468 ▼ -0.46% ETH $2,314 ▼ -0.06% XRP $1.4320 ▼ -0.02% SOL $86.3200 ▲ +0.87%
S&P 500 7,165 ▲0.8 % DOW 49,231 ▼0.16 % NASDAQ 24,837 ▲1.63 % NAFTA 94.40 ▼1.51 % ARI 4,741 ▲0.36 % S&P 500 7,165 ▲0.8 % DOW 49,231 ▼0.16 % NASDAQ 24,837 ▲1.63 % NAFTA 94.40 ▼1.51 % ARI 4,741 ▲0.36 %
EUR/USD 1.1710 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5090 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4423 EUR/TRY 52.7284 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6013 EUR/USD 1.1710 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5090 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4423 EUR/TRY 52.7284 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6013
La Liga

Flick mbështet Yamal: Të nxjerrë mësime nga ky dëmtim, i uroj një Botëror fantastik

· 2 min lexim

Hansi Flick doli në konferencë për shtyp për të analizuar momentin e Barcelonës dhe ndeshjen ndaj Getafe. Në qendër ishte Lamine Yamal: “Situata nuk është e lehtë as për ne, as për të. Duhet ta menaxhojë dëmtimin dhe të mësojë. Është dëmtimi i tij i parë muskulor, duket shumë i përqendruar dhe i motivuar. Do të rikthehet më i fortë, me siguri do të jetë gati për Botërorin”.

Për Getafen: “Nëse sheh 10 ndeshjet e saj të fundit, do të ishte e dyta në renditje. Mbron shumë mirë dhe ka filozofinë e vet të lojës. Duhet ritmi i duhur dhe të shmangen gabimet për të fituar”. Mbi dëmtimet: “Do të analizojmë gjithçka në fund të sezonit për ta përmirësuar situatën. Tani fokusi është te ndeshja e radhës”.

Për Gavi: “Nuk ka lidhje mosha, por personaliteti. Pas dëmtimit është më i përqendruar, më i matur. Jam i impresionuar”. Për rikthimet: “Raphinha dhe Bernal mund të kthehen javën tjetër”. Për dëmtimin e Yamal: “E ndjeu pas një faulli, nuk dukej serioze, por vendosi të vazhdojë. Është pjesë e procesit të të mësuarit”.

Gjendja emocionale e Yamal: “Për moshën 18-vjeçare po bën shumë mirë. Ka shumë presion dhe zhurmë rreth tij, por është inteligjent dhe i qartë. Tani duhet të fokusohet te rikuperimi. I uroj një Botëror fantastik”.

