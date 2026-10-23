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Bota

FOKUS – Ukraina krijon sistemin e vet satelitor me ndihmën e kompanive finlandeze

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FOKUS – Ukraina krijon sistemin e

KIEV, 23 tetor /ATSH-Ukrinform/- Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës ka rënë dakord të bashkëpunojë me kompanitë finlandeze ICEYE dhe “Nokia” për të zhvilluar një sistem të pavarur komunikimi përmes satelitëve.

Vendimi vjen pasi presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, shprehu shqetësimin për ndërprerjet dhe kufizimet në përdorimin e internetit satelitor “Starlink”.

Marrëveshja paraprake u nënshkrua dje, gjatë vizitës në Kiev të kryeministrit finlandez, Petteri Orpo.

Palët nuk dhanë hollësi për projektin dhe as një afat se kur mund të përfundojë ndërtimi i këtij sistemi.

“Ramë dakord të shfrytëzojmë më shumë mundësitë që ofrojnë satelitët e Finlandës. Kjo është e rëndësishme për mbrojtjen tonë dhe për aftësinë e Ukrainës për t’u përballur me vështirësitë”, shkroi Zelensky në rrjetin social X.

Drejtori ekzekutiv i kompanisë ICEYE, Rafal Modrzewski deklaroi se Ukraina ka nevojë për një sistem të sigurt komunikimi satelitor, të cilin mund ta kontrollojë vetë, pa qenë e varur nga kompani apo sisteme të tjera.

Sipas kompanisë, satelitët e saj mundësojnë mbledhjen e të dhënave për vëzhgimin e territorit, pavarësisht kushteve të motit apo orës së ditës.

Pas nisjes së pushtimit rus të Ukrainës, në vitin 2022, qytetarët ukrainas mblodhën para përmes kontributeve vullnetare për t’i siguruar ushtrisë, përdorimin e një sateliti të kompanisë ICEYE. /

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