”Forbes”: Cilat janë vendet me më shumë miliarderë në botë?
Popullsia e miliarderëve të planetit vazhdon të rritet, shkruan Forbes. sipas ATSH
Forbes numëroi një rekord prej 3 428 pasanikësh në të gjithë globin në renditjen e këtij viti, të shpërndara në 80 vende dhe territore.
Por më shumë se gjysma e të gjithë miliarderëve 51% në total janë të përqendruar në vetëm tre vende.
Asnjë komb nuk krenohet me më shumë miliarderë sesa Shtetet e Bashkuara, të cilat kanë një rekord prej 989 me një pasuri të kombinuar prej 8.4 trilionë dollarësh.
Kjo përfshin 15 nga 20 njerëzit më të pasur në botë, përfshirë personin më të pasur nga të gjithë: Elon Musk, i cili emigroi në SHBA nga Afrika e Jugut nëpërmjet Kanadasë më shumë se tre dekada më parë.
Dhe Amerika, e cila kishte më shumë miliarderë vitin e kaluar, ka qenë duke e rritur epërsinë e saj, me 106 të ardhur këtë vit – më shumë se çdo vend ose territor – duke përfshirë fytyra të famshme si Dr. Dre, Beyonce Knowles-Carter dhe Taylor Swift.
Pas saj vjen Kina vjen me 539 miliarderë me një pasuri totale prej 2.2 trilionë dollarësh.
Ky vit shënon numrin më të lartë të qytetarëve kinezë që Forbes ka gjetur ndonjëherë, duke thyer rekordin e vitit 2024 prej 495, pasi vendi përfiton nga bumi i inteligjencës artificiale dhe sektori i mallrave të konsumit.
Si grup, miliarderët kinezë janë 500 miliardë dollarë më të pasur se sa ishin një vit më parë.
Më i pasuri i Kinës është Zhang Yiming, bashkëthemeluesi i ByteDance, kompanisë prind të TikTok, e cila, në janar, ra dakord për një marrëveshje me investitorët për të sjellë aplikacionin jashtëzakonisht të popullarizuar të videos në SHBA në përputhje me një ligj që fillimisht shkaktoi një ndalim të platformës.
India, vendi më i populluar në planet, mbetet vendi i tretë me miliarderët më të shumtë.
Një total prej 229 indianësh, me një pasuri totale prej 1 trilion dollarësh, bëjnë pjesë në listën e këtij viti, nga 941 miliardë dollarë në vitin 2025, falë një viti të fuqishëm për tregun e saj të aksioneve.
Pas tyre vjen Gjermania me 212 miliarderë, dhe Rusia, me 147.
Nëntë nga vendet ose territoret që renditen midis 10 vendeve më të mira për qytetarët miliarderë vitin e kaluar, hyjnë përsëri në 10 vendet e para këtë vit.
Mbretëria e Bashkuar bie nga vendi i 10-të në të 12-tin, duke ia lënë vendin e 10-të Tajvanit.
Klasa në rritje e miliarderëve të kombit ishullor është emblematike e dominimit të vendit në prodhimin e elektronikës, me pesë miliarderët e saj më të pasur që të gjithë ia detyrojnë pasurinë e tyre elektronikës.
Ndërkohë, Pakistani kthehet në renditje për herë të parë që nga viti 2010, falë të sapoardhurit Sualeh Asif (1.3 miliardë dollarë), bashkëthemeluesit me bazë në Kaliforni të mjetit të redaktimit të kodit të inteligjencës artificiale Cursor.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.