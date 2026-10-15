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Konflikti SHBA - Iran

Forcat pro-qeveritare zmbrapsin sulmin e Huthi-ve ndaj aeroportit të Dhubab-it, pranë Bab al-Mandebit

Forcat e lidhura me qeverinë e njohur ndërkombëtarisht të Jemenit thanë se po zmbrapsin një sulm të Huthi-ve ndaj aeroportit të Dhubab-it në provincën Taiz dhe po e sigurojnë zonën së bashku me brigadat aleate, ndërsa luftimet rreth Ngushticës së Bab al-Mandebit vazhdojnë.

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Pamje satelitore e Ngushticës së Bab al-Mandebit, pranë së cilës ndodhet aeroporti i Dhubab-it

Forcat e lidhura me qeverinë e njohur ndërkombëtarisht të Jemenit thanë të enjten se po zmbrapsin një sulm të Huthi-ve ndaj aeroportit të Dhubab-it, në provincën jugperëndimore Taiz, siç njofton Al Jazeera në mbulimin e saj të drejtpërdrejtë të luftës. Sipas forcave pro-qeveritare, ato po e sigurojnë aeroportin së bashku me brigadat aleate që veprojnë në zonë.

Dhubab-i ndodhet pranë Ngushticës së Bab al-Mandebit, korridorit strategjik detar që lidh Detin e Kuq me Gjirin e Adenit dhe përmes të cilit kalon një pjesë e rëndësishme e tregtisë botërore të naftës. Forcat qeveritare e morën zonën dhe aeroportin në fillim të tetorit, gjatë ofensivës së tyre përgjatë bregut të Detit të Kuq, ndërsa Huthi-t kanë tentuar disa herë t’i rimarrin pozicionet e humbura.

Sulmi i fundit vjen në një ditë përshkallëzimi të gjerë në Jemen: më herët të enjten, pesë raketa të Huthi-ve goditën pallatin presidencial al-Maashiq në Aden, ku kryeministri dhe kabineti i qeverisë së njohur mbijetuan, ndërsa dy roje sigurie u vranë. Në të njëjtën kohë, luftimet rreth qytetit të rrethuar Taiz dhe sulmet ndaj Arabisë Saudite kanë rritur frikën për një rikthim në luftë civile gjithëpërfshirëse.

Deri tani nuk janë raportuar shifra për viktima nga përleshjet rreth aeroportit të Dhubab-it dhe pretendimet e palëve nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur. Kontrolli i zonës rreth Bab al-Mandebit mbetet vendimtar për sigurinë e lundrimit në Detin e Kuq, të cilin Huthi-t e mbështetur nga Irani e kanë vënë në shënjestër që nga zgjerimi i luftës SHBA–Iran.

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