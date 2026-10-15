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Konflikti SHBA - Iran

Guvernorati i Maribit: Huthi-t po shtojnë goditjet me raketa balistike ndaj lagjeve të banuara

Autoritetet e provincës Marib thanë se Huthi-t po përshkallëzojnë sulmet me raketa balistike ndaj lagjeve të banuara të qytetit, ndërsa forcat e armatosura jemenase raportuan disa raketa të lëshuara ndaj qytetit të dendur me popullsi, ku strehohen edhe shumë të zhvendosur.

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Pamje ajrore e qytetit Marib në Jemen, i cili strehon një numër të madh të zhvendosurish

Guvernorati i Maribit, në Jemenin qendror, tha të enjten se Huthi-t po shtojnë goditjet me raketa balistike ndaj lagjeve të banuara të qytetit, siç njofton Al Jazeera në mbulimin e saj të drejtpërdrejtë. Paralajmërimi erdhi ndërsa forcat e armatosura jemenase raportuan disa raketa të lëshuara ndaj Maribit, një qytet i dendur me popullsi që strehon edhe një numër të madh njerëzish të zhvendosur nga zona të tjera të vendit.

Në përditësimet më të fundit nuk jepen shifra për viktima apo dëme, dhe pretendimet nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur. Maribi ka qenë vazhdimisht në shënjestër të sulmeve me raketa gjatë javëve të fundit, ndërsa frontet në provincën Marib dhe në al-Jawf fqinje janë ndër më aktivet e luftës së ripërtërirë në Jemen.

Qyteti ka rëndësi strategjike për të dyja palët: ai është bastioni kryesor i qeverisë së njohur ndërkombëtarisht në veri të vendit dhe zona rreth tij mban infrastrukturë të rëndësishme energjetike. Përshkallëzimi i goditjeve ndaj zonave të banuara rrit rrezikun humanitar për civilët dhe për kampet e të zhvendosurve, në një kohë kur agjencitë e ndihmës paralajmërojnë se furnizimet në disa qytete të rrethuara po shterojnë.

Sulmet ndaj Maribit janë pjesë e valës më të gjerë të luftimeve të së enjtes, që përfshiu edhe sulmin ndaj pallatit presidencial në Aden dhe përleshjet rreth aeroportit të Dhubab-it pranë Bab al-Mandebit, ndërsa konflikti SHBA–Iran vazhdon të ushqejë frontet e luftës në Jemen.

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