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Konflikti SHBA - Iran

Forcat qeveritare të Jemenit pretendojnë tetë sulme ndaj pozicioneve Huthi në al-Wazi’yah — civilët paralajmërohen të largohen nga objektivat ushtarake

Zëdhënësi ushtarak Majid al-Nuzaili thotë se u goditën automjete, pajisje dhe personel Huthi në distriktin e Taizit; ushtria i shpall "objektiva legjitime" të gjitha vendet e përdorura nga Huthi-t për qëllime ushtarake.

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Forca jemense. (Foto: Wikimedia Commons, domain publik)

Forcat e armatosura të qeverisë së Jemenit thonë se kanë kryer tetë sulme ndaj pozicioneve të Huthi-t në distriktin al-Wazi’yah të provincës Taiz, siç njofton Al Jazeera në transmetimin e saj live të luftës.

Zëdhënësi ushtarak Majid al-Nuzaili tha në një deklaratë se sulmet goditën automjete, pajisje dhe personel të Huthi-t. Njoftimi vjen mes luftimeve të ashpra që po zhvillohen prej ditësh në frontin e Taizit dhe në malet strategjike Kahboub.

Në një deklaratë të veçantë, ushtria jemense u bëri thirrje civilëve të qëndrojnë larg vendeve të përdorura nga Huthi-t për aktivitete ushtarake, për shkak të shqetësimeve për sigurinë e tyre. Zëdhënësi, gjeneral brigade Majed al-Nazili, tha se ushtria po monitoron dhe gjurmon lëvizjet ushtarake të Huthi-t në fronte të ndryshme.

Deklarata, e publikuar nga qendra mediatike e ushtrisë, paralajmëron se vendet e përdorura nga Huthi-t për qëllime ushtarake konsiderohen objektiva legjitime dhe se çdo veprim kundër tyre do të kryhet në përputhje me të drejtën ndërkombëtare humanitare.

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