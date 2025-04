Fox News: Ne Tirane po ndeshet Donald Trump me George Soros

Një ish-ambasador shqiptar në SHBA thotë se zgjedhjet e ardhshme në vend do të duken më shumë si një përballje midis politikave të presidentit Trump dhe atyre të George dhe Alex Sorosit, ndërkohë që partitë opozitare hedhin akuza për korrupsion ndaj socialistëve në pushtet.

“Shqipëria është aktualisht një sistem praktikisht njëpartiak që bën sikur mban zgjedhje,” deklaroi për Fox News Digital Agim Nesho, ish-ambasador i Shqipërisë në Shtetet e Bashkuara dhe në Kombet e Bashkuara. Nesho tha se zgjedhjet e majit “janë një përplasje midis ‘trumpistëve’ dhe ‘sorosistëve’, ku këta të fundit luftojnë për të ruajtur kontrollin e tyre mbi korrupsionin dhe shtetin në Shqipëri.”

Në mes të akuzave për korrupsion dhe arrestimeve të fundit të kandidatëve kryesorë politikë shqiptarë, disa kritikë po shprehin shqetësime për integritetin e zgjedhjeve të ardhshme për Parlamentin 140-anëtarësh të vendit, të planifikuara për me 11 maj.

Nesho thotë se socialistët në pushtet, të udhëhequr nga kryeministri Edi Rama, janë “jodemokratikë dhe tejet të rrënjosur në pushtet… prej më shumë se 12 vitesh kanë pasur mbështetjen e donatorëve të pasur të krahut të majtë si Alex Soros, mik i ngushtë i Ramës, dhe nga projekte si reforma në drejtësi e financuar nga USAID dhe Fondacionet Shoqëria e Hapur, të cilën Rama e përvetësoi dhe e përdori për të sulmuar opozitën konservatore të qendrës së djathtë.” Ai po ashtu akuzoi kryeministrin se “drejton një narkoshtet të fuqishëm që përhap frikë dhe kontroll mbi zgjedhjet.”

Ish-menaxheri i fushatës së presidentit Trump, Chris LaCivita, iu bashkua në shkurt fushatës së Sali Berishës, liderit të Partisë Demokratike të djathtë në Shqipëri, sipas Politico-s. LaCivita i tha revistës se Berisha do të ishte “një mik i vërtetë i Shteteve të Bashkuara dhe… do të punojë me sukses me presidentin Trump dhe SHBA-në.” Ai e quajti Ramën “kukull të George Soros-it.”

Berisha, ish-president dhe ish-kryeministër i Shqipërisë, i tha Fox News Digital se qeveria e Ramës “e ndaloi emrin tim dhe të partisë nga lista e votimit” gjatë zgjedhjeve të majit 2023. “Kur dështuan me këto masa,” tha ai, “ata shkuan edhe më tej.”

Parlamenti i hoqi Berishës imunitetin ligjor në dhjetor 2023 dhe e vendosi atë në arrest shtëpie nën akuzën se kishte përdorur pozitën e tij për të ndihmuar dhëndrin të merrte tokë private. Berisha pohon se “dokumentet zyrtare vërtetuan” se toka i përkiste gjyshit të dhëndrit të tij dhe ishte konfiskuar nga regjimi komunist.

Në nëntor të vitit të kaluar, Berisha u lirua nga arresti shtëpiak. Ai u akuzua zyrtarisht për korrupsion në shtator, raportoi Associated Press.

Zëdhënësi i Berishës, Alfred Lela, i tha Fox News Digital se Berisha është në pritje të gjykimit.

Përveç Berishës, edhe kreu i Partisë së Lirisë me orientim qendror dhe ish-presidenti i Shqipërisë, Ilir Meta, u arrestua për akuza për korrupsion në tetor 2024. Një burim i tha Fox News Digital se kjo ishte “politizim i drejtësisë dhe i agjencive ligjzbatuese.” Dikur aleat i Ramës, Meta ka theksuar shpesh rritjen e korrupsionit dhe autoritarizmit të qeverisë së Ramës.

Fondacionet Shoqëria e Hapur (OSF) të George Sorosit kanë investuar mbi 131 milionë dollarë në Shqipëri mes viteve 1992 dhe 2020, duke “mbështetur në mënyrë efektive ngjitjen e Ramës në pushtet,” raportoi Qendra Europiane për Ligjin dhe Drejtësinë në vitin 2023. Qendra pretendon se OSF ka ndihmuar në shpërndarjen e rreth 60 milionë dollarëve që USAID shpenzoi për reformën në drejtësi në Shqipëri nga viti 2000 deri në 2015, duke sqaruar se opozita e Ramës e ka “denoncuar këtë reformë si të ndërtuar për t’i dhënë qeverisë kontroll mbi sistemin gjyqësor.”

Zyrat e OSF në Shqipëri dhe SHBA nuk iu përgjigjën pyetjeve të shumta të Fox News Digital lidhur me akuzat e ngritura ndaj tyre nga kundërshtarët.

Sipas faqes zyrtare të OSF-së, grupi kishte “caktuar 600,000 dollarë për të mbështetur procesin e reformës në sistemin gjyqësor shqiptar” në vitin 2015, si pjesë e përgatitjeve të Shqipërisë për anëtarësim në Bashkimin Europian. OSF pretendon se “fondet u përdorën për të financuar një panel ekspertësh me 20 anëtarë, për të zhvilluar fushata informuese publike dhe sondazhe të opinionit, për të ngritur një faqe interneti të dedikuar dhe për të organizuar konferenca.”

NewsNation raportoi se Alex Soros udhëton shpesh në Tiranë dhe e quan atë “shtëpinë e tij të dytë.” Në korrik të vitit 2021, Soros publikoi një “selfie” me kryeministrin Edi Rama në Instagram, duke e identifikuar atë si “mikun e tij të mirë.”

Sali Berisha deklaron se tetë vite më parë kishte kërkuar nga Kongresi Amerikan dhe Parlamenti Europian “të ndalohet aktiviteti politik i George Sorosit në Europë, sepse ai është armik i demokracisë.”

Në një fjalim të dhjetorit, Berisha u zotua se do të ndalojë veprimtarinë e Fondacioneve Shoqëria e Hapur (OSF) në Shqipëri, duke e cilësuar organizatën si “një kërcënim të vërtetë kombëtar,” sipas Euronews Albania. Ai akuzoi qeverinë e Ramës për keqmenaxhim të burimeve dhe për dështim në uljen e varfërisë, duke thënë se kjo ka detyruar 45% të shqiptarëve të emigrojnë.

Një tjetër pengesë për kandidimin e Berishës janë sanksionet që ish-Sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken, shpalli kundër tij, bashkëshortes dhe fëmijëve të tij në maj 2021. Blinken deklaroi se Berisha kishte qenë “i përfshirë në akte korruptive, si përvetësimi i fondeve publike dhe ndërhyrja në procese publike, përfshirë përdorimin e pushtetit për përfitime personale dhe për pasurimin e aleatëve të tij politikë dhe anëtarëve të familjes, në kurriz të besimit të publikut shqiptar te institucionet dhe zyrtarët e tyre.”

Berisha pretendon se sanksionet kundër tij janë “bazuar tërësisht në lobim të korruptuar” nga George Sorosi dhe Edi Rama. Ai shton se anëtarë të administratës Biden “e kanë kthyer Ambasadën e SHBA në Tiranë në një zyrë të madhe prokurorie,” duke i nxitur mbështetësit, gazetarët dhe biznesmenët të heqin dorë nga mbështetja për të dhe partinë e tij. Ai shton gjithashtu se Departamenti i Shtetit “u kërkoi vendeve të tjera të më vendosin sanksione dhe të më izolojnë.”

Berisha tha se sanksionet e kanë penguar fushatën e tij. “Sigurisht që më dëmtojnë, sepse nuk kam mundësi të takohem me shqiptarët në Amerikë, të cilët janë të shumtë, dhe këtë herë, për herë të parë, ata kanë të drejtë të votojnë për partinë dhe kandidatin që duan në vendin e tyre të origjinës.”

Një zëdhënës i Departamentit të Shtetit deklaroi se nuk kishte asnjë koment mbi pretendimet e Berishës se institucionet amerikane kishin kthyer mbështetësit kundër tij. Departamenti i Shtetit nuk iu përgjigj pyetjeve të Fox News Digital nëse sanksionet ndaj Berishës duhet të mbeten në fuqi apo nëse ato pengojnë zgjedhjet e lira dhe të ndershme në Shqipëri.

As zëdhënësi i ish-presidentit Joe Biden nuk iu përgjigj pyetjeve nëse administrata e tij ka pasur rol në largimin e mbështetësve nga Berisha.

Agim Nesho vuri në dukje se për sanksionet “mungojnë prova dhe ato janë hedhur poshtë nga opinioni publik shqiptar. Duken si një lëvizje politike, e shtyrë nga aleatët pasanikë të Ramës si Alex Soros, të cilët përfitojnë si në aspektin komercial ashtu edhe në ndikim duke mbajtur Ramën në pushtet.” Nesho u bëri thirrje autoriteteve të administratës Trump që “ta heqin menjëherë këtë sanksion. Po nxit ndjenja anti-amerikane dhe bie ndesh me vlerat e demokracisë dhe drejtësisë,” shtoi ai.

Nesho pretendoi gjithashtu se “tre zgjedhjet e fundit kanë qenë të padrejta, të mbushura me frikësim dhe vjedhje. Zgjedhjet e ardhshme të 11 majit 2025 nuk duhet të jenë thjesht një shfaqje e rreme, ato duhet të jenë vërtet të lira dhe të ndershme. SHBA dhe BE duhet të ushtrojnë presion për këtë ose të kërkojnë shtyrjen e votimit derisa të arrihen standardet e duhura.”

Fox News Digital u drejtua disa herë për komente te kryeministri shqiptar Edi Rama, Fondacioneve Shoqëria e Hapur, një përfaqësuesi të Ministrisë së Jashtme të Shqipërisë dhe Ambasadës Shqiptare në Uashington, D.C., lidhur me akuzat për korrupsion dhe ndërhyrje të OSF-së në zgjedhje, por nuk mori përgjigje. / Fox News