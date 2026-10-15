☁️
Tiranë 20°C · Vranët 15 Tetor 2026
S&P 500 7,719 ▼1.11%
DOW 51,621 ▼0.09%
NASDAQ 26,693 ▼1.88%
NAFTA 94.15 ▲0.27%
ARI 4,169 ▲1.49%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899 EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899
₿ CRYPTO
BTC $80,902 ▼ -3.29% ETH $2,362 ▼ -5.92% XRP $1.3053 ▼ -5.23% SOL $102.0700 ▼ -5.1%
S&P 500 7,719 ▼1.11 % DOW 51,621 ▼0.09 % NASDAQ 26,693 ▼1.88 % NAFTA 94.15 ▲0.27 % ARI 4,169 ▲1.49 % S&P 500 7,719 ▼1.11 % DOW 51,621 ▼0.09 % NASDAQ 26,693 ▼1.88 % NAFTA 94.15 ▲0.27 % ARI 4,169 ▲1.49 %
EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899 EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899
15 Tet 2026
Breaking
Kuvendi zgjedh Bashkim Nurbojën dhe Nora Latifi-Jasharin anëtarë joekzekutivë të Bordit të BQK-së Tensione dhe përplasje te selia e PS, policia hedh gaz lotsjellës ndaj protestuesve Aksident i rëndë në aksin Pogradec-Qafë Plloçë, humb jetën 26-vjeçari «Nevermore» zbarkon në Londër: muzikali për Edgar Allan Poe hapet në Charing Cross Theatre në korrik 2027 Protesta përfshin Kukësin, të rinjtë mblidhen para Bashkisë në shenjë solidariteti me Tiranën
Menu
Mish

Francesinha portugeze — sanduiçi i famshëm i Portos me mishra, djathë të shkrirë dhe salcë birre e domatesh

Sanduiçi më i pasur i Portugalisë — shtresa mishi mes bukës, të mbuluara me djathë të shkrirë dhe salcën e tij pikante me birrë, që hahet me thikë e pirun.

· 3 min lexim

Francesinha është sanduiçi simbol i Portos, në veri të Portugalisë, siç përshkruhet në Wikipedia. Lindi në mesin e shekullit të njëzetë si përshtatje portugeze e sanduiçit francez croque-monsieur dhe sot çdo lokal i qytetit e mbron versionin e vet, sidomos për salcën — një salcë e ngrohtë, pak pikante, me domate dhe birrë, receta e së cilës mbahet pothuajse sekret. Ndryshe nga sanduiçët e zakonshëm, Francesinha hahet ulur, me thikë e pirun, zakonisht me patate të skuqura anash dhe shpesh me një vezë të skuqur sipër.

Përbërësit (për 2 sanduiçë)

Për sanduiçët:

  • 4 feta të trasha buke sanduiçi të bardhë
  • 2 biftekë të hollë viçi (rreth 120 g secili)
  • 2 feta proshutë të zier
  • 2 salçiçe linguiça (ose chouriço), të prera përgjysmë së gjati
  • 2 salçiçe të freskëta, të prera përgjysmë së gjati
  • 8–10 feta djathë që shkrihet mirë (p.sh. flamengo ose edam)
  • 2 vezë (sipas dëshirës, për sipër)
  • Kripë dhe piper i zi
  • Patate të skuqura, për servirje

Për salcën:

  • 1 qepë e vogël, e grirë imët
  • 1 thelb hudhër, i grirë
  • 1 lugë gjelle vaj ulliri dhe 1 lugë gjelle gjalpë
  • 200 g domate të shtypura (ose pure domatesh)
  • 330 ml birrë e lehtë
  • 100 ml lëng mishi viçi
  • 2 lugë gjelle verë Porto (sipas dëshirës)
  • 1 gjethe dafine
  • Salcë piri-piri ose spec djegës, sipas shijes
  • 1 lugë çaji niseshte misri, e tretur në pak qumësht të ftohtë

Hapat e përgatitjes

  1. Nis salcën: Në një tenxhere skuq qepën me vajin, gjalpin dhe gjethen e dafinës derisa të zbutet. Shto hudhrën për pak sekonda, pastaj domatet, birrën dhe lëngun e mishit.
  2. Ziej salcën: Lëre të ziejë në zjarr të ulët rreth 15 minuta. Hiq dafinën, kaloje salcën në blender derisa të bëhet e lëmuar, ktheje në tenxhere, shto verën e Portos dhe piri-pirin, rregullo kripën dhe trashësoje lehtë me niseshtenë e tretur. Mbaje të ngrohtë.
  3. Gatuaj mishrat: Kripos e piperos biftekët dhe skuqi në tigan të nxehtë 2–3 minuta për anë. Skuq veçmas salçiçet e prera derisa të marrin ngjyrë.
  4. Thek bukën: Theki lehtë fetat e bukës, sa të mbajnë formën nën salcë pa u qullur menjëherë.
  5. Monto sanduiçët: Mbi një fetë buke vendos proshutën, biftekun dhe salçiçet, mbuloje me fetën e dytë të bukës. Përsërite për sanduiçin e dytë.
  6. Mbuloi me djathë: Vendos sanduiçët në një tavë që futet në furrë dhe mbuloi plotësisht me fetat e djathit, edhe anash. Futi në furrë të nxehtë për pak minuta, vetëm derisa djathi të shkrihet e të rrëshqasë mbi sanduiç.
  7. Skuq vezët (sipas dëshirës): Ndërkohë skuq vezët sy, me të verdhën ende të lëngshme, dhe vendose nga një mbi çdo sanduiç.
  8. Shërbeje: Vendos sanduiçët në pjata të thella, derdh mbi ta salcën e nxehtë me bollëk dhe shërbeji menjëherë me patate të skuqura anash.

Koha e përgatitjes: 20 minuta | Koha e gatimit: 25 minuta | Porcione: 2

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu