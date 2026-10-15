Francesinha portugeze — sanduiçi i famshëm i Portos me mishra, djathë të shkrirë dhe salcë birre e domatesh
Sanduiçi më i pasur i Portugalisë — shtresa mishi mes bukës, të mbuluara me djathë të shkrirë dhe salcën e tij pikante me birrë, që hahet me thikë e pirun.
Francesinha është sanduiçi simbol i Portos, në veri të Portugalisë, siç përshkruhet në Wikipedia. Lindi në mesin e shekullit të njëzetë si përshtatje portugeze e sanduiçit francez croque-monsieur dhe sot çdo lokal i qytetit e mbron versionin e vet, sidomos për salcën — një salcë e ngrohtë, pak pikante, me domate dhe birrë, receta e së cilës mbahet pothuajse sekret. Ndryshe nga sanduiçët e zakonshëm, Francesinha hahet ulur, me thikë e pirun, zakonisht me patate të skuqura anash dhe shpesh me një vezë të skuqur sipër.
Përbërësit (për 2 sanduiçë)
Për sanduiçët:
- 4 feta të trasha buke sanduiçi të bardhë
- 2 biftekë të hollë viçi (rreth 120 g secili)
- 2 feta proshutë të zier
- 2 salçiçe linguiça (ose chouriço), të prera përgjysmë së gjati
- 2 salçiçe të freskëta, të prera përgjysmë së gjati
- 8–10 feta djathë që shkrihet mirë (p.sh. flamengo ose edam)
- 2 vezë (sipas dëshirës, për sipër)
- Kripë dhe piper i zi
- Patate të skuqura, për servirje
Për salcën:
- 1 qepë e vogël, e grirë imët
- 1 thelb hudhër, i grirë
- 1 lugë gjelle vaj ulliri dhe 1 lugë gjelle gjalpë
- 200 g domate të shtypura (ose pure domatesh)
- 330 ml birrë e lehtë
- 100 ml lëng mishi viçi
- 2 lugë gjelle verë Porto (sipas dëshirës)
- 1 gjethe dafine
- Salcë piri-piri ose spec djegës, sipas shijes
- 1 lugë çaji niseshte misri, e tretur në pak qumësht të ftohtë
Hapat e përgatitjes
- Nis salcën: Në një tenxhere skuq qepën me vajin, gjalpin dhe gjethen e dafinës derisa të zbutet. Shto hudhrën për pak sekonda, pastaj domatet, birrën dhe lëngun e mishit.
- Ziej salcën: Lëre të ziejë në zjarr të ulët rreth 15 minuta. Hiq dafinën, kaloje salcën në blender derisa të bëhet e lëmuar, ktheje në tenxhere, shto verën e Portos dhe piri-pirin, rregullo kripën dhe trashësoje lehtë me niseshtenë e tretur. Mbaje të ngrohtë.
- Gatuaj mishrat: Kripos e piperos biftekët dhe skuqi në tigan të nxehtë 2–3 minuta për anë. Skuq veçmas salçiçet e prera derisa të marrin ngjyrë.
- Thek bukën: Theki lehtë fetat e bukës, sa të mbajnë formën nën salcë pa u qullur menjëherë.
- Monto sanduiçët: Mbi një fetë buke vendos proshutën, biftekun dhe salçiçet, mbuloje me fetën e dytë të bukës. Përsërite për sanduiçin e dytë.
- Mbuloi me djathë: Vendos sanduiçët në një tavë që futet në furrë dhe mbuloi plotësisht me fetat e djathit, edhe anash. Futi në furrë të nxehtë për pak minuta, vetëm derisa djathi të shkrihet e të rrëshqasë mbi sanduiç.
- Skuq vezët (sipas dëshirës): Ndërkohë skuq vezët sy, me të verdhën ende të lëngshme, dhe vendose nga një mbi çdo sanduiç.
- Shërbeje: Vendos sanduiçët në pjata të thella, derdh mbi ta salcën e nxehtë me bollëk dhe shërbeji menjëherë me patate të skuqura anash.
Koha e përgatitjes: 20 minuta | Koha e gatimit: 25 minuta | Porcione: 2
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