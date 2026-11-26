Lyulya kebab azerbajxhanase — qebap i butë me mish qengji dhe viçi në hell
Qebapi tradicional i Kaukazit me mish të grirë të punuar me qepë dhe erëza, i pjekur në skarë derisa të marrë kore të artë dhe i shërbyer me lavash, qepë me sumak dhe perime të pjekura.
Lyulya kebab është një nga pjatat më të dashura të Azerbajxhanit dhe të gjithë Kaukazit. Emri “lyulya” lidhet me formën e zgjatur si tub të mishit rreth hellit. Ndryshe nga qoftet e zakonshme, brumi i mishit punohej gjatë me dorë derisa të bëhet elastik, pa vezë dhe pa thërrime buke, ndaj mban formën në skarë dhe mbetet i butë e i lëngshëm brenda.
Koha e përgatitjes: 30 minuta, plus 1 orë ftohje/marinim në frigorifer
Koha e gatimit: 15–20 minuta
Koha totale: rreth 1 orë e 50 minuta
Porcione: 4 persona (8–10 hellë)
Përbërësit
- 600 g mish qengji i grirë, me pak dhjamë
- 400 g mish viçi i grirë
- 2 qepë mesatare, të grira shumë imët dhe të shtrydhura mirë nga lëngu
- 80 g dhjamë bishti qengji i grirë imët (opsional, për më shumë lëngshmëri; mund të zëvendësohet me mish më të dhjamshëm)
- 1 lugë çaji kripë
- 1 lugë çaji piper i zi i sapo bluar
- 1 lugë çaji paprika e ëmbël
- Gjysmë luge çaji qimnon i bluar
- 1 tufë e vogël majdanoz ose koriandër i freskët, i grirë imët
- Për shërbim: lavash ose bukë pite, 1 qepë e kuqe e prerë hollë e përzier me 1 lugë çaji sumak, domate dhe speca për pjekje, feta limoni
Hapat e përgatitjes
- Në një tas të madh përziej mishin e qengjit, mishin e viçit, dhjamin e bishtit nëse e përdor, qepën e shtrydhur, kripën, piperin, paprikën, qimnonin dhe majdanozin.
- Punojë përzierjen me dorë për 8–10 minuta, duke e përplasur disa herë në tas, derisa të bëhet ngjitëse dhe elastike. Ky hap është sekreti që lyulya të mos bjerë nga helli.
- Mbulojë tasin dhe lëre në frigorifer për të paktën 1 orë, që dhjami të ngurtësohet dhe shijet të bashkohen.
- Me duar të lagura me ujë të ftohtë, merr rreth 100 g përzierje dhe formojë rreth hellit të gjerë metalik në formë të zgjatur rreth 12–15 cm, duke e shtypur lehtë që të ngjitet mirë. Nëse nuk ke hellë të gjerë, formoji si role të gjata dhe piqi në skarë tigan ose në furrë.
- Ngroh skarën në temperaturë mesatare-të lartë dhe lyje lehtë grilën me vaj.
- Piq hellët për 15–20 minuta, duke i kthyer çdo 3–4 minuta, derisa të marrin kore të artë nga të gjitha anët dhe brenda të jenë të gatuara, por ende të lëngshme. Mos i shtyp me shpatull.
- Në minutat e fundit, piq anash edhe domatet dhe specat, derisa të zbuten lehtë dhe të marrin shenja skare.
- Hiqi hellët, lëri të pushojnë 5 minuta dhe shërbeji menjëherë mbi lavash, me qepën e kuqe me sumak, perimet e pjekura dhe feta limoni. Sipas dëshirës shoqëroji me salcë kosi me hudhër.
Këshillë
Nëse përzierja duket shumë e butë, lëre edhe 30 minuta të tjera në frigorifer. Qepa duhet shtrydhur shumë mirë — lëngu i tepërt është arsyeja kryesore pse qebapi çahet në skarë.
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