Frikë në familjen Kardashian/ Kim zbulon problemin shëndetësor
Kim Kardashian ka shqetësuar familjen e saj pasi zbuloi se është diagnostikuar me ezofagit, një inflamacion të ezofagut.
Në trailerin e sezonit të 8-të të “The Kardashians”, Kim, 45 vjeç, shfaqet në një ambient që duket si spital, e veshur me një bluzë mjekësore.
“Kam diçka që quhet ezofagit”, dëgjohet të thotë Kim.
Menjëherë pas kësaj, një zë jashtë kamerës e pyet: “A nuk është kjo ajo nga e cila vdiq babai yt?”
Pamjet kalojnë më pas te Kris Jenner, e cila duket e përlotur gjatë një rrëfimi para kamerave.
“Nuk mundem… më bën të qaj”, shprehet ajo.
Babai i Kim, Robert Kardashian, ndërroi jetë në vitin 2003, në moshën 59-vjeçare, pasi u diagnostikua me kancer të ezofagut.
Megjithatë, ezofagiti nuk do të thotë se Kim ka kancer. Bëhet fjalë për inflamacion të shtresës së brendshme të ezofagut, tubi që lidh gojën me stomakun.
Gjendja mund të shkaktohet nga refluksi i acidit të stomakut, disa medikamente, infeksione apo forma të tjera më të rralla të inflamacionit.
Simptomat mund të përfshijnë urth, dhimbje ose vështirësi gjatë gëlltitjes, dhimbje fyti, ndjesinë e një pengese në fyt, të përziera dhe të vjella. Në raste më të rënda mund të shfaqet edhe gjakderdhje.
Në disa raste, inflamacioni kronik i ezofagut mund të çojë në komplikacione si ezofagu Barrett, një gjendje që lidhet me një rritje të rrezikut për kancer të ezofagut. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se personat me ezofagit do të zhvillojnë kancer.
Kim ende nuk ka treguar se cilën formë të ezofagitit ka apo çfarë e ka shkaktuar inflamacionin.
Trajtimi varet nga shkaku dhe mund të përfshijë medikamente për kontrollin e refluksit, reduktimin e inflamacionit ose trajtimin e infeksioneve. Në disa raste rekomandohen edhe ndryshime në ushqyerje dhe në mënyrën e jetesës.
Kjo nuk është hera e parë që Kim ka folur për një shqetësim shëndetësor. Rreth një vit më parë, ajo zbuloi se një rezonancë magnetike kishte evidentuar një “aneurizëm të vogël” në tru, për të cilin mjekët kishin dyshuar se mund të lidhej me stresin.
Kim më vonë i qetësoi fansat duke thënë se ishte mirë.
Nuk është bërë e ditur nëse Robert Kardashian ishte diagnostikuar më parë me ezofagit ose ezofag Barrett, përpara se të ndërronte jetë nga kanceri i ezofagut në vitin 2003.
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