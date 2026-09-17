Zbulohet emri i vajzës së Lady Gaga-s, kuptimi i veçantë pas tij
Lady Gaga dhe i fejuari i saj, Michael Polansky, kanë zbuluar emrin e vajzës së tyre të parë. Vogëlushja quhet Rose Bean Polansky dhe ka lindur më 9 qershor në Los Angeles.
Sipas certifikatës së lindjes, të siguruar nga TMZ, vajza e çiftit erdhi në jetë në orën 23:19 në spitalin Cedars-Sinai Medical Center në Los Angeles. Çifti e mbajti lindjen larg vëmendjes së publikut dhe vetëm së fundmi janë publikuar fotografi të tyre duke shëtitur së bashku me vajzën në Kaliforninë Veriore.
Sipas një burimi të cituar nga People, emri Rose është frymëzuar nga kënga “La Vie En Rose”, të cilën Lady Gaga e interpretoi në filmin e vitit 2018, A Star Is Born. Këngëtarja ka pasur prej vitesh një lidhje të veçantë me këtë këngë. Ajo ka edhe një tatuazh të madh në shpinë, ku paraqitet një trëndafil me kërcell të gjatë, i shoqëruar me fjalët “La Vie En Rose”.
Ndërsa emri i mesëm, Bean, besohet se është frymëzuar nga aktivisti Carl Bean, i cili lidhet me këngën e famshme të Gaga-s, “Born This Way”.
Lindja e vajzës u mbajt fillimisht e fshehtë. Më 11 shtator, Page Six konfirmoi se Lady Gaga dhe Michael Polansky ishin bërë prindër, ndërsa nuk u dhanë detaje të tjera për foshnjën. Fotot e publikuara më vonë treguan këngëtaren duke mbajtur vajzën në një mbajtëse për bebe, ndërsa Polansky ecte pranë tyre.
Një burim i tha People se të dy prindërit kishin marrë pushim gjatë verës për t’iu përkushtuar vajzës së tyre.
“Të dy ndriçojnë kur flasin për të qenit prindër”, tha burimi, duke shtuar se Polansky “duket më i qetë dhe më i lumtur”.
Lady Gaga dhe Michael Polansky nisën lidhjen në vitin 2019 dhe e bënë publike fejesën në vitin 2024, gjatë Lojërave Olimpike të Parisit.
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