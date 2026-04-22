Frikë për një luftë të re civile në Liban
Pushtimi izraelit i Libanit jugor, bombardimi i Bejrutit, zhvendosjet masive dhe tensionet në rritje. Viti është 2026, por për ata që kanë jetuar luftën civile libaneze pesë dekada më parë, situata duket se i kujton vitet 1970.
Libanezët që luftuan në luftën e viteve 1975-1990 ose që e mbuluan atë si gazetarë i thanë Reuters se po i shohin përsëri tensionet dhe dhunën ndërkomunale që përjetuan atëherë, dhe besojnë se ekziston rreziku i rifillimit të konflikteve të brendshme .
Lufta e fundit që shpërtheu më 2 mars midis Izraelit dhe Hezbollahut të Libanit ka përkeqësuar rivalitetin midis organizatës pro-iraniane dhe rivalëve të saj të brendshëm, duke e shtyrë shtetin dhe shoqërinë e brishtë të Libanit pranë pragut të kolapsit.
Një armëpushim afatshkurtër është rënë dakord për të lejuar bisedimet e paqes midis Libanit dhe Izraelit, me Shtetet e Bashkuara që do të presin një raund të dytë negociatash të enjten. Megjithatë, procesi duket se po zgjeron hendekun midis qeverisë dhe Hezbollahut, i cili është kategorikisht kundër bisedimeve të tilla.
