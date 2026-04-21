Gap Bashkëpunon me Victoria Beckham për Koleksionin e Ri
Koleksioni përfshin ripërfytyrime të klasikëve të Gap nga vitet '80 dhe '90
Kompania e famshme e veshjeve Gap ka shpallur një partneritet të ri dhe entuziast me ikonën e modës dhe bukurisë, Victoria Beckham. Bashkëpunimi, i cili do të nisë zyrtarisht online dhe në dyqane të përzgjedhura globalisht më 24 prill, do të përfshijë ripërfytyrime të klasikëve të Gap nga vitet 1980 dhe 1990. Koleksioni përfshin xhinse, xhaketa xhinsi, pantallona khaki, T-shirt dhe sete fli, me çmime që variojnë nga 34 deri në 328 dollarë.
Nga ana e saj, Beckham ka sjellë një përqasje unike në dizajn, dukshëm në veshjet e strukturuara dhe siluetat e ngushta, gjithashtu me qepje të kuqe karakteristike. CEO i Gap, Mark Breitbard, ka theksuar se ky bashkëpunim është një mundësi për të reinterpretuar pjesët ikonike të Gap përmes syrit të veçantë të dizajnit të Beckham-it. Ai theksoi se ky bashkëpunim është një përpjekje autentike që synon të krijojë veshje që klientët do t’i dëshirojnë.
Ky bashkëpunim është pjesë e një serie projektesh të ngjashme që Gap ka prezantuar vitin e fundit e gjysmë, përfshirë koleksione me Doen, Sandy Liang dhe Katseye. Sidoqoftë, ajo që bën Beckham është sjellja e një perspektive luksoze, duke shtyrë më tej kufijtë e ekspertizës së modës së lartë. Ky fokus i hollësishëm mund të shihet në të gjitha detajet dhe format moderne që ende ruajnë cilësinë e përjetshme të markës.
Victoria Beckham ka shfaqur një evoluim të madh që nga fillimi i markës së saj në 2008, duke kaluar nga vetëm fustane në një ofertë të plotë “ready-to-wear”. Ajo ka krijuar me sukses edhe një linjë bukurie dhe ka qenë pjesë e bashkëpunimeve të ndryshme. Koleksioni me Gap pritet të jetë një sukses i madh, duke u shitur menjëherë pasi çdo projekt me të cilin ajo merret kthehet në një arritje të jashtëzakonshme.
