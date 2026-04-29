S&P 500 7,133 ▼0.08 % DOW 48,834 ▼0.63 % NASDAQ 24,681 ▲0.07 % NAFTA 105.26 ▲5.33 % ARI 4,556 ▼1.13 % S&P 500 7,133 ▼0.08 % DOW 48,834 ▼0.63 % NASDAQ 24,681 ▲0.07 % NAFTA 105.26 ▲5.33 % ARI 4,556 ▼1.13 %
EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010 EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010
Maqedonia

Gashi-Parmelin: Zvicra në vazhdimësi ka mbështetur procesin eurointegrues të Maqedonisë së Veriut

· 2 min lexim

Kryetari i Kuvendit, Afrim Gashi, u takua me kryetarin e Konfederatës Zvicerane, Guy Parmelin të cilët biseduan për marrëdhëniet në mes dy vendeve.

Kryetari i Kuvendit, Afrim Gashi, u takua me kryetarin e Konfederatës Zvicerane, Guy Parmelin të cilët biseduan për marrëdhëniet në mes dy vendeve.

Siç njoftojnë nga shtypi i Kuvendit, Gashi shprehu kënaqësi të veçantë që po dëshmojmë vizitën e parë të tillë nga kryetari i vendit me të cilin kemi bashkëpunim të nivelit të lartë, duke theksuar se Zvicra është shembull dhe model për zhvillimin e demokracisë.

“Gashi shprehu gjithashtu mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme nga Zvicra në procesin e integrimit evropian, si dhe për zbatimin e Projektit “Programi i Mbështetjes së Parlamentit”, i cili kontribuon në rritjen e transparencës, llogaridhënies dhe përfshirjes së qytetarëve.

Kryetari i Konfederatës Zvicerane, Guy Parmelin, e theksoi punën e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, duke vlerësuar se Dhoma Ligjvënëse ka përparuar ndjeshëm dhe luan rol vendimtar në proceset demokratike.

Ai theksoi se vendi është në rrugën e duhur, me arritje të dukshme dhe progres në nivel të lartë”, thuhet në njoftimin e Kuvendit./Telegrafi/

