Gavin McKenna banohet me familjen e John Tavares para debutimit te Toronto Maple Leafs
Gavin McKenna, zgjedhja e parë në draftin e NHL-it të vitit 2026, ka nisur jetën si pjesë e familjes së John Tavares te Toronto Maple Leafs dhe ka lënë një përshtypje të mirë gjatë tre javëve të fundit. Sulmuesi 18-vjeçar është ftuar të bashkohet me Tavares dhe bashkëshorten e tij, Aryne, dhe pritet të jetojë me ta gjatë sezonit të tij të parë në NHL.
Siç raporton nhl, McKenna kaloi muajin e kaluar me familjen Tavares në shtëpinë pranë liqenit në Muskoka, rreth dy e gjysmë orë në veri të Torontos. Tavares tha se fëmijët e tij — Jace (7), Axton (5) dhe Rae (3) — janë shumë lidhur me të riun dhe se ai është përshtatur qetësisht në familje; së bashku ata kanë mikpritur më parë edhe lojtarë të tjerë të rinj të klubit, si Fraser Minten dhe Easton Cowan.
Tavares vetë thotë se e kupton presionin që vjen si zgjedhja e parë e draftit, pasi edhe ai u zgjodh i pari në listën e vitit 2009 nga New York Islanders dhe ka kaluar periudhën e parë të karrierës duke jetuar me familjen e një shoku skuadre për t’u përshtatur. Ai thekson se për McKenna, që vjen nga Whitehorse në Yukon — një qytet relativisht i vogël rreth 35,000 banorësh — sfida e përballjes me vëmendjen e madhe e ndryshon nga përvoja e tij personale në Toronton e madhe.
Tavares shpjegon se mbështetja brenda skuadrës do të ndihmojë McKenna të menaxhojë pritshmëritë dhe presionin; në këtë grup përfshihen edhe kapiteni Auston Matthews, ambasadori i klubit Wendel Clark dhe këshilltari i lartë i operacioneve të hokejit Mats Sundin, të gjithë ish-zgjedhje të para në draft. Ai është impresionuar nga sjellja e McKenna: përulësia, përkushtimi dhe pasioni që ka treguar që nga ardhja në Toronto, edhe pa luajtur ende ndeshjen e parë me klubin.
Tavares shpreh optimizëm për sezonin e ardhshëm, duke përmendur edhe përforcime si mbrojtësi Darren Raddysh dhe portieri Sergei Bobrovsky që mund ta bëjnë ekipin konkurrent. Sipas nhl, kjo qasje pritëse dhe rrethimi me veteranët pritet t’i japë McKenna strukturën dhe mbështetjen e nevojshme për të përballuar fillimin e karrierës së tij në NHL.
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