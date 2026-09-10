Leo Carlsson i gatshëm për të përmbushur pritshmëritë pas kontratës me Anaheim Ducks
Leo Carlsson, qendra 21-vjeçare, thotë se nuk ndjen presion pavarësisht kontratës pesëvjeçare me Anaheim Ducks në vlerë 90 milionë dollarë. Ducks barazuan ofertën që Philadelphia Flyers i kishin dërguar më 3 korrik, dhe marrëveshja u formalizua më 9 korrik.
Siç raporton nhl, Carlsson tha se presioni ka qenë i pranishëm që kur hyri në Ligë, që nga zgjedhja e tij si i dyti në draftin e vitit 2023, por se tani gjëja e vetme që ndryshon është niveli i pritshmërive. “Ka pasur presion që nga fillimi,” shpjegoi ai, duke shtuar se pritshmëritë shtesë nuk janë “diçka që nuk mund ta përballoj”.
Fundi i sezonit të kaluar i solli Ducks rikthimin në playoff për herë të parë që nga 2017-18; Anaheim u eliminuan në rundin e dytë nga Vegas Golden Knights në gjashtë ndeshje, pasi kishin mposhtur Edmonton Oilers në gjashtë ndeshje në raundin e parë. Carlsson dhe shokët e tij vunë në pah kontributet e disa lojtarëve, përfshirë Jackson LaCombe, dhe theksuan se suksesi ndaj Oilers tregon se skuadra mund të konkurrojë me më të mirët. Vetë Carlsson erdhi nga sezoni më i mirë i karrierës, me 29 gola, 38 asistime dhe 67 pikë në 70 ndeshje, si dhe 11 pikë në 12 ndeshje të playoff.
Ai pranoi se oferta ishte e papritur dhe se përkohësisht qëndroi si lojtari më i paguar në Ligë, por tani fokusi i skuadrës është te sezoni i ri dhe te synimi për t’u kualifikuar sërish në playoff. Sipas nhl.
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