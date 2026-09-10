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MLB

Denzel Ward blen pjesë të minorancës te Cleveland Guardians dhe i bashkohet grupit pronar

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Denzel Ward, cornerback i Cleveland Browns, është bërë anëtar i grupit pronar të Cleveland Guardians pas blerjes së një pjesë të minorancës. Në një deklaratë zyrtare, Ward tha se Cleveland është qyteti i tij dhe se ndihet i bekuar që mund të kontribuojë si në fushë, ashtu edhe brenda organizatës, duke falënderuar familjen Dolan dhe David Blitzer për mundësinë.

Siç raporton Bleacher Report, blerja e Ward ndodhi pas një lëvizjeje të ngjashme nga Travis Kelce, i cili kishte blerë gjithashtu një pjesë të minorancës në maj.

Ward, 29 vjeç, ka lindur në Macedonia të Akronit, luajti futboll kolegjial në Ohio State dhe që nga drafti i 2018-s, kur u zgjodh i katërti nga Browns, ka zhvilluar gjithë karrierën e tij në Cleveland. Gjatë tetë sezoneve në NFL ai është vlerësuar si një nga cornerbackët kryesorë, me pesë përzgjedhje në Pro Bowl, 18 interception-e dhe 104 pasime të mbrojtura.

Megjithatë, suksesi ekipor me Browns ka qenë më pak i qëndrueshëm; Ward ka arritur të luajë në playoff vetëm dy herë. Në anën tjetër, Guardians kanë qenë të pranishëm në playoff në shtatë nga dhjetë sezonet e fundit dhe këtë sezon po luftojnë për një vend në wild-card të Ligës Amerikane, duke qenë një ndeshje para Toronto Blue Jays për pozicionin e fundit.

Sipas Bleacher Report, hyrja e Ward në pronësi nën drejtimin e Paul Dolan dhe David Blitzer i jep atij mundësinë për të synuar suksese edhe jashtë fushës së futbollit, ndërsa kontribuimi i tij në komunitetin lokal dhe për tifozët pritet të jetë i dukshëm.

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