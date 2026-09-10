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Çerekfinalet e Botërorit të FIBA-së 2026: skuadrat e kualifikuara, orari dhe parashikimet

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Kanë përfunduar ndeshjet e fazës grupore dhe janë përcaktuar tetë skuadrat që do të luftojnë për titullin në fundjavën finale të Botërorit të FIBA-së 2026: Shtetet e Bashkuara, Spanja, Hungaria, Franca, Belgjika, Gjermania, Australia dhe Kina.

Siç raporton Bleacher Report, çerekfinalet zhvillohen të enjten me këto orare (ET): Shtetet e Bashkuara–Hungaria në 5:30 a.m., Franca–Kina në 8:30 a.m., Belgjika–Gjermania në 11:45 a.m. dhe Spanja–Australia në 2:45 p.m. Odds për fituesen e turneut, sipas FanDuel Sportsbook, janë: SHBA -310, Franca +480, Belgjika +1600, Australia +2700, Spanja +3000, Kina +5000, Gjermania +5500 dhe Hungaria +10000.

Parashikimet për çerekfinalet e vendosin Shtetet e Bashkuara përballë Hungarisë dhe Francën përballë Kinës, ndërsa Belgjika pritet të përballojë Gjermaninë dhe Spanja Australinë. Shpjegimi kryesor për favorizimin e SHBA-së është konsistenca e përgjithshme e ekipit; megjithatë, amerikanet patën një natë të dobët kundër Italisë, kur arritën vetëm 55 pikë, por menjëherë reaguan duke mposhtur Republikën Çeke me 41 pikë dallim. Franca shfaqet si rivalja më e fortë aktuale me një diferencë pikësh prej +127 në tre ndeshjet e fazës grupore dhe me përbërje të përforcuar që përfshin Janelle Salaun dhe Dominique Malonga së bashku me Gabby Williams dhe Marine Johannès. Shtetet e Bashkuara nuk kanë humbur asnjëherë ndaj Francës në gjashtë përballje direkte, me ndeshjen e fundit të regjistruar në Lojërat Olimpike 2020.

Përmbledhtas, parashikimet më të mundshme shihen si: SHBA mposht Hungarinë, Franca mposht Kinën, Belgjika mposht Gjermaninë dhe Spanja mposht Australinë. Të dhënat dhe oraret për këtë fazë janë marrë nga Bleacher Report.

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