Një citat i fuqishëm i Jaylen Brown: ‘Pa frikë’ dhe reflektime për trashëgiminë
Para kampit të tij të parë stërvitor me Philadelphia 76ers, Jaylen Brown ka ndarë idetë e tij rreth mënyrës së të vepruarit dhe asaj që dëshiron të lërë pas në karrierë. Në një postim në X të shoqëruar me një klip të The Hollywood Reporter ku shfaqet edhe aktori Mahershala Ali, lojtari shkroi se “fearlessness is contagious”.
Sipas Bleacher Report, në videon Brown thekson se nuk është “për argëtim”, por synon që trashëgimia e tij të shërbejë për të frymëzuar brezin e ardhshëm të qëndrojë pa frikë. Fox Sports, përmes Colin Cowherd, solli deklarime nga burime të NBA-së që thonë se Brown ndoshta e konsideron veten “njeriun më të zgjuar në çdo dhomë ku ndodhet”; Brown u përgjigj në mënyrë humoristike duke thënë se shiza për këtë standart në sport është “f–king low”.
Qasja serioze që Brown mbart në parket i ka sjellë rezultate të rëndësishme: pas 10 sezoneve në NBA ai numëron pesë paraqitje në All-Star, dy përzgjedhje All-NBA dhe një titull MVP të Finaleve të NBA-së. Pas shkëmbimit nga Boston Celtics te Philadelphia 76ers, Brown shkon drejt sezonit të ri me një motiv shtesë dhe do ta debutojë me skuadrën e re më 20 tetor kundër New York Knicks, kampion në fuqi. Këto detaje i ka theksuar edhe Bleacher Report.
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