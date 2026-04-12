Gazeta 24-ore.com u uron të gjithë besimtarëve ortodoksë: Gëzuar Pashkët! Krishti u Ngjall!

Pashkët Ortodokse përbëjnë festën më të rëndësishme në kalendarin liturgjik të Kishës Ortodokse. Ato përkujtojnë Ngjalljen e Krishtit, një ngjarje që simbolizon fitoren e jetës mbi vdekjen, të dritës mbi errësirën dhe të shpresës mbi dëshpërimin. Në thelb të kësaj feste qëndron mesazhi i besimit, i sakrificës dhe i ripërtëritjes shpirtërore.
Pashkët vijnë pas një periudhe të gjatë agjërimi, e njohur si Kreshmët e Mëdha, që zgjat rreth 40 ditë. Kjo periudhë përgatit besimtarët përmes reflektimit, përulësisë dhe disiplinës shpirtërore.
Kulmi i festimeve arrihet në mesnatën e së shtunës së madhe, kur në kishat ortodokse shpallet lajmi i madh: “Krishti u Ngjall!”. Besimtarët ndezin qirinj, shkëmbejnë urime dhe marrin pjesë në Liturgjinë Hyjnore, duke simbolizuar dritën e ringjalljes.
Në Shqipëri, Pashkët Ortodokse festohen me një kombinim të thellë besimi dhe tradite familjare. Një nga zakonet më të njohura është ngjyrosja e vezëve të kuqe, që simbolizojnë gjakun e Krishtit dhe jetën e re. Familjet mblidhen për të ndarë ushqime tradicionale pas përfundimit të agjërimit, ndërsa përplasja e vezëve është një ritual i gëzueshëm që shoqëron festën.
Në qytete si Korça, Tirana apo Gjirokastra, kishat mbushen me besimtarë në shërbesat e mesnatës, duke krijuar një atmosferë të veçantë shpirtërore dhe komunitare.
Pashkët Ortodokse festohen në shumë vende të botës, përfshirë Greqinë, Rusinë, Serbinë, Rumaninë dhe komunitete të shumta ortodokse në diasporë. Edhe pse traditat ndryshojnë nga një vend në tjetrin, thelbi mbetet i njëjtë: kremtimi i Ngjalljes.
Në Greqi, festimet shoqërohen me fishekzjarre dhe ceremoni madhështore. Në Rusi, liturgjitë janë solemne dhe të pasura me elemente tradicionale, ndërsa në Jerusalem zhvillohet ceremonia e “Zjarrit të Shenjtë”, që tërheq mijëra pelegrinë nga e gjithë bota.
Pashkët Ortodokse nuk janë vetëm një festë fetare, por edhe një moment reflektimi dhe bashkimi për familjet dhe komunitetet. Ato sjellin një mesazh universal për paqe, falje dhe fillime të reja.
Në këtë ditë të shenjtë, gazeta 24-ore.com u uron të gjithë besimtarëve ortodoksë:
Gëzuar Pashkët! Krishti u Ngjall!
