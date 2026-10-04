Gjenerali iranian: zinxhiri i furnizimit për prodhimin e raketave është i paprekur — “mund ta vazhdojmë luftën për aq kohë sa duhet”
Gjeneral brigade Ali Balali, këshilltar i komandantit të Forcës Ajro-hapësinore të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC), i tha mediave shtetërore se Irani i prodhon vetë të gjithë komponentët e raketave dhe nuk ka më nevojë për ndihmë të huaj.
Zinxhiri i furnizimit për prodhimin e armëve dhe raketave në Iran mbetet plotësisht i paprekur, deklaroi një gjeneral i lartë i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC), i cili theksoi se vendi i prodhon vetë të gjithë komponentët e nevojshëm dhe nuk ka më nevojë për ndihmë të huaj, siç njofton Al Jazeera.
“Mund ta vazhdojmë luftën për aq kohë sa është e nevojshme”, tha gjeneral brigade Ali Balali, këshilltar i komandantit të Forcës Ajro-hapësinore të IRGC-së, në deklarata për mediat shtetërore. Sipas tij, Irani nuk ka shqetësime në asnjë sektor të kërkuar për prodhimin e mbrojtjes dhe të gjithë komponentët e raketave jo vetëm prodhohen brenda vendit, por janë madje edhe të eksportueshëm.
Balali tha se Irani mbështetet në aftësitë vendase dhe në njohjen e qartë të kërkesave operative, çka nxit inovacionin në zhvillimin e raketave. Vendi, shtoi ai, ka arritur një nivel pjekurie në këtë fushë që nuk e kërkon më asistencën e huaj. “Meqenëse jemi edhe zhvilluesit edhe prodhuesit e këtyre sistemeve, dhe kuptojmë kërkesat operative, ndjekim vazhdimisht inovacionin”, tha ai.
Deklarata vjen në një moment kur presioni mbi Iranin po rritet në të dyja frontet: SHBA-ja po forcon praninë e saj ushtarake në rajon me një aeroplanmbajtëse të tretë në rrugë e sipër, ndërsa ekonomia iraniane po rëndohet nga bllokada e porteve dhe rënia rekord e rialit, i cili ka kaluar 2.7 milionë për dollar.
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