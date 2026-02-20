Gjyka e Lartë e Shteteve te Bashkuara vendos se tarifat e gjera emergjente të Donald Trump janë të paligjshme.
Gjykata e Lartë vendosi të premten se Presidenti Donald Trump ka shkelur ligjin federal kur vendosi në mënyrë të njëanshme tarifa të gjera në mbarë botën, një humbje e fortë për Shtëpinë e Bardhë në një çështje që ka qenë qendrore për politikën e jashtme dhe axhendën ekonomike të presidentit.
Vendimi konsiderohet si humbja më e rëndësishme që administrata e dytë Trump ka pësuar në Gjykatën e Lartë me shumicë konservatore, e cila vitin e kaluar shpesh u rreshtua në krah të presidentit në një sërë vendimesh emergjente për emigracionin, shkarkimin e drejtuesve të agjencive të pavarura dhe shkurtimet e thella të shpenzimeve qeveritare.
Kryegjyqtari John Roberts shkroi opinionin e shumicës dhe gjykata vendosi me rezultat 6–3 se tarifat tejkalonin kufijtë e ligjit. Megjithatë, gjykata nuk sqaroi se çfarë duhet të ndodhë me më shumë se 130 miliardë dollarët e mbledhur tashmë nga këto tarifa.
“Presidenti pretendon një pushtet të jashtëzakonshëm për të vendosur në mënyrë të njëanshme tarifa me shumë, kohëzgjatje dhe shtrirje të pakufizuar,” shkroi Roberts. “Duke marrë parasysh gjerësinë, historinë dhe kontekstin kushtetues të këtij autoriteti të pretenduar, ai duhet të identifikojë një autorizim të qartë nga Kongresi për ta ushtruar atë.”
Autoriteti emergjent mbi të cilin Trump u përpoq të mbështetej, sipas gjykatës, “nuk mjafton”.
Gjyqtaret Amy Coney Barrett dhe Neil Gorsuch iu bashkuan Robertsit dhe tre gjyqtarëve liberalë në shumicë. Gjyqtarët Clarence Thomas, Samuel Alito dhe Brett Kavanaugh dolën në pakicë.
Në opinionin e tij, Roberts hodhi poshtë argumentin e administratës se presidenti kishte kompetencë të përdorte tarifat për të rregulluar tregtinë. Kjo çështje u diskutua edhe gjatë seancave dëgjimore vitin e kaluar, kur Trump sugjeroi se presidenti kishte autoritet të lindur për të vendosur tarifa.
“Kur Kongresi jep pushtetin për të vendosur tarifa, ai e bën këtë qartë dhe me kufizime të kujdesshme,” shkroi Roberts. “Këtu nuk ndodhi asnjëra.”
“Ne nuk pretendojmë ndonjë kompetencë të veçantë në çështjet ekonomike apo të politikës së jashtme,” shtoi ai. “Ne pretendojmë vetëm rolin e kufizuar që na është caktuar nga Neni III i Kushtetutës. Duke përmbushur atë rol, ne vendosim se IEEPA nuk e autorizon presidentin të vendosë tarifa.”
Shumica 6–3 nuk dha qartësi mbi pyetjen praktike se çfarë duhet bërë me paratë e mbledhura tashmë.
Deri më 14 dhjetor, qeveria federale ka mbledhur 134 miliardë dollarë të ardhura nga tarifat e kundërshtuara, nga mbi 301 mijë importues të ndryshëm, sipas të dhënave të Doganës dhe Mbrojtjes së Kufirit të SHBA-së, si dhe një paraqitjeje të fundit në Gjykatën e Tregtisë Ndërkombëtare.
Kjo çështje ka të ngjarë të zgjidhet nga gjykatat më të ulëta.
Në mendimin kundërshtues, gjyqtari Brett Kavanaugh theksoi se gjykata “nuk tha asgjë sot për faktin nëse, dhe nëse po, si duhet qeveria të kthejë miliardat e dollarëve që ka mbledhur nga importuesit”.
Çështja e rimbursimeve ka qenë thelbësore në këtë proces, me zyrtarët e administratës Trump që kanë paralajmëruar se kthimi i mundshëm i parave mund të ketë pasoja shkatërruese për ekonominë amerikane.
“Ky proces ka të ngjarë të jetë një ‘rrëmujë’,” shkroi Kavanaugh.
Ky ishte rasti më i rëndësishëm për ekonominë amerikane që ka mbërritur në Gjykatën e Lartë prej vitesh, duke sfiduar ligjshmërinë e tarifave të quajtura “Dita e Çlirimit”, si dhe tarifave ndaj importeve nga Kina, Meksika dhe Kanadaja. Në lojë ishin dhjetëra miliarda dollarë të ardhura.
Tarifat e ashtuquajtura “reciproke” ngritën detyrimet deri në 50% për partnerë kyç tregtarë si India dhe Brazili, dhe deri në 145% për Kinën në vitin 2025.
Trump dhe Departamenti i Drejtësisë e paraqitën çështjen në terma ekzistencialë për vendin, duke u thënë gjyqtarëve se “me tarifa, ne jemi një komb i pasur”, ndërsa pa to “jemi një komb i varfër”. Nga ana tjetër, një grup biznesesh të vogla argumentuan se qëndrimi i Trump përfaqësonte një “pretendim tronditës pushteti” për të vendosur në thelb një taksë pa mbikëqyrjen e Kongresit.
Trump u mbështet në një ligj emergjent të viteve ’70, Aktin për Fuqitë Ekonomike Ndërkombëtare në Emergjencë (IEEPA), i cili i lejon presidentit të “rregullojë importin” gjatë emergjencave. Administrata argumentoi se kjo përfshin qartë fuqinë për të vendosur tarifa, ndërsa bizneset theksuan se fjalët “tarifë” apo “detyrim” nuk përmenden kurrë në ligj.
Kjo ngriti pyetje të vështira për Gjykatën e Lartë, e cila në raste të mëparshme që lidhen me politikat e diskutueshme të Presidentit Joe Biden ka vendosur se administrata nuk mund të ndërmarrë veprime të caktuara ekzekutive pa autorizim të qartë nga Kongresi, veçanërisht kur bëhet fjalë për çështje të mëdha politike apo ekonomike.
Në vitin 2023, shumica konservatore përdori doktrinën e “çështjeve madhore” për të bllokuar planin e Biden për faljen e kredive studentore. Një vit më parë, gjykata ndaloi kërkesën për vaksinim dhe testim për 84 milionë amerikanë gjatë pandemisë Covid-19, duke arritur në përfundimin se Kongresi nuk i kishte dhënë qartë qeverisë këtë pushtet.
Trump argumentoi se tarifat lidhen me politikën e jashtme, një fushë ku gjykatat tradicionalisht i referohen degës ekzekutive.
Presidenti ka edhe autoritete të tjera më të konsoliduara për të vendosur tarifa pa miratimin e Kongresit, por ato kanë kufizime, si afate kohore apo procedura hetimore, që do ta bënin më të vështirë përdorimin e tyre si taktikë negociuese.
Për shembull, një dispozitë lejon rritjen e tarifave deri në 15% për maksimumi 150 ditë. Një tjetër autoritet lejon tarifa më të larta për arsye sigurie kombëtare, por kërkon hetim nga Departamenti i Tregtisë dhe kufizohet në industri të caktuara.
Çdo gjykatë më e ulët që shqyrtoi tarifat emergjente të Trump arriti në përfundimin se ato shkelën ligjin federal, megjithëse për arsye të ndryshme.
Në një rast, të udhëhequr nga një importues vere në Nju Jork, Gjykata e Tregtisë Ndërkombëtare vendosi në maj se IEEPA nuk e autorizonte Trump të vendoste këto tarifa. Ky vendim u konfirmua më vonë nga një gjykatë apeli në Uashington.
Në një rast tjetër, kompania Learning Resources paditi në një gjykatë federale në Uashington, e cila gjithashtu vendosi kundër Trump. Çështja kaloi shpejt në Gjykatën e Lartë.
Në të dyja rastet, gjykatat pezulluan përkohësisht vendimet e tyre, duke lejuar administratën të vazhdonte mbledhjen e tarifave gjatë procesit të apelimit.
Gjatë argumenteve gojore më 5 nëntor, tre gjyqtarët liberalë dukeshin të gatshëm të mbështesnin bizneset, ndërsa disa anëtarë të shumicës konservatore dhanë sinjale të përziera. Një pyetje e rëndësishme ishte nëse të gjitha bizneset do të kishin të drejtë për rimbursim nëse gjykata vendoste kundër administratës.
Një grup importuesish, përfshirë Costco, kërkoi një urdhër paraprak për të ndaluar finalizimin e pagesave të tarifave, proces i njohur si “likuidim”, me argumentin se kjo ishte e domosdoshme për të siguruar rimbursime në të ardhmen. Kërkesa e tyre u refuzua.
Një panel prej tre gjyqtarësh shpjegoi se vendimi i tyre mbështetej në premtimin e administratës për të kthyer pagesat e tarifave sipas IEEPA-s, nëse do të ishte e nevojshme, edhe nëse ato ishin likuiduar. Megjithatë, administrata ka deklaruar se ky do të ishte një proces i ndërlikuar dhe i gjatë.