Gjykata e Lartë nuk pranon rekursin e Belinda Ballukut
Gjykata e Lartë ka refuzuar kërkesës e ish-zv.kryeministres Belinda Balluku, duke lënë në fuqi masën e caktuar ndaj saj, “ndalim i daljes jashtë shtetit”.
Vendimi u mor këtë të enjte (9 prill), pas shqyrtimit të rekursit të paraqitur nga Balluku, e cila kërkonte heqjen e kësaj mase të vendosur më herët nga Gjykata e Posaçme.
Balluku ndodhet nën hetim nga SPAK që prej tetorit të vitit të kaluar.
