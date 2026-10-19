Gjykata Kushtetuese hap procedurën për vlerësimin e kushtetutshmërisë së marrëveshjes me Emiratet
Gjykata Kushtetuese e Malit të Zi vendosi me katër vota pro dhe tri kundër të hapë procedurën për vlerësimin e kushtetutshmërisë së ligjit që konfirmoi marrëveshjen me Emiratet e Bashkuara Arabe, duke vënë në pikëpyetje nëse ligji duhej miratuar me dy të tretat e votave në Kuvend.
Gjykata Kushtetuese e Malit të Zi hapi procedurën për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Ligjit për konfirmimin e Marrëveshjes së bashkëpunimit në fushën e turizmit dhe zhvillimit të pasurive të paluajtshme mes Qeverisë së Malit të Zi dhe Qeverisë së Emirateve të Bashkuara Arabe. Siç njofton Vijesti, vendimi u mor në seancën e sotme me shumicë prej katër votash pro dhe tri kundër, dhe e njoftoi zëdhënësi i Gjykatës, Danilo Ajkoviq.
Sipas raportimit të Vijesti-t, Gjykata vlerësoi se me të drejtë ngrihet pyetja nëse ligji duhej miratuar me shumicë prej dy të tretash në Kuvendin e Malit të Zi, duke pasur parasysh se ai konfirmon një traktat ndërkombëtar që rregullon çështje të të drejtave pronësore të të huajve. Gjykata mori parasysh edhe faktin se marrëveshja, sipas të dhënave të deritanishme të procedurës, ende nuk ka hyrë në fuqi dhe nuk prodhon pasoja juridike për Malin e Zi në të drejtën ndërkombëtare, ndërsa ngrihet edhe pyetja nëse marrëveshja siguron reciprocitet mes dy shteteve.
Gjykata Kushtetuese theksoi se hapja e procedurës nuk do të thotë se është konstatuar antikushtetutshmëria e ligjit të kontestuar, por se përputhshmëria e tij me Kushtetutën do të jetë objekt i shqyrtimit të mëtejshëm. Aktvendimi për hapjen e procedurës do t’u dorëzohet pjesëmarrësve, që të deklarohen për arsyet kushtetuese-juridike të përmendura në të. Gjyqtarët që votuan kundër dhanë arsye të ndryshme, ndër të tjera se për miratimin e ligjit nuk nevojitej shumica prej dy të tretash dhe se një ligj konfirmues, për nga forma e tij juridike, nuk mund të rregullojë të drejtat pronësore të të huajve.
Në seancën e 16 marsit 2026 nuk kishte shumicën e nevojshme për propozimin e gjyqtarit raportues për hapjen e procedurës — atëherë tre gjyqtarë votuan pro dhe tre kundër. Me zgjedhjen e dy gjyqtarëve Gjykata u plotësua sërish, ndaj lënda u vendos në përbërjen e plotë prej shtatë anëtarësh. Dëgjesa publike për këtë lëndë ishte mbajtur më 15 dhjetor 2025, ndërsa nismat për vlerësimin e kushtetutshmërisë i kishin paraqitur këshilltari i Kuvendit Komunal të Budvës, Gjorgje Zenoviq, dhe organizata joqeveritare Qendra për Mbrojtjen dhe Studimin e Zogjve, më 23 qershor dhe 30 korrik 2025. Ligji për konfirmimin e marrëveshjes ishte miratuar në Kuvend më 3 qershor 2025, në votimin e përsëritur.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.