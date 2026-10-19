Policia në Herceg Novi sekuestron pushkë, pistoletë dhe 29 fishekë nga një person i lidhur me një grup kriminal
Policia në Herceg Novi i sekuestroi pushkë, pistoletë, 29 fishekë dhe pjesë armësh J.T. (63) nga ky qytet. Siç njofton Vijesti, Drejtoria e Policisë njoftoi se bëhet fjalë për një person të lidhur me anëtarë të një grupi kriminal të organizuar me rrezik të lartë.
Sipas raportimit të Vijesti-t, punonjësit e Departamentit të Sigurisë në Herceg Novi, në bashkëpunim me Sektorin për Luftën kundër Krimit dhe Sektorin e Policisë Kufitare dhe në koordinim me Prokurorinë Themelore Shtetërore në Herceg Novi, bastisën pesë objekte në dy lokacione në territorin e Herceg Novit, që i përdor J.T. Gjatë bastisjes së shtëpisë dhe objekteve të tjera në një lagje u gjetën e u sekuestruan një pushkë “Zastava M70”, kalibër .308 Winchester, një pistoletë “Zastava Arms” model M88, kalibër 9 mm, 14 fishekë përkatës, dy leje armësh të vlefshme dhe katër fishekë gjahu. Në objektin në lagjen tjetër u gjetën pjesë të katër llojeve armësh dhe një fishek i kalibrit të madh, 40 mm.
Bastisjet u kryen dje, më 18 tetor, pasi policia, mbi bazën e njohurive operative, kërkoi nga gjyqtari hetues i Gjykatës Themelore në Herceg Novi urdhrin e bastisjes. J.T. dha deklaratë në ambientet e policisë në lidhje me armët dhe municionin e gjetur.
Prokurori shtetëror në Prokurorinë Themelore Shtetërore në Herceg Novi urdhëroi ngritjen e kallëzimit penal kundër J.T., për pjesën e municionit që ai e mbante në mënyrë të paligjshme, për veprën penale të mbajtjes dhe bartjes së paligjshme të armëve dhe mjeteve shpërthyese, ndërsa për pjesën tjetër të armatimit dhe municionit të sekuestruar do të deklarohet pas përfundimit të ekspertizës. Dy armët që J.T. i mban me leje do të jenë objekt i procedurës administrative, për të vlerësuar bazën e sekuestrimit të tyre të përhershëm sipas Ligjit për armët dhe municionin.
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