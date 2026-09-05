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Kronika

Zjarret në Fier, OSSH stakon energjinë elektrike në linjat e tensionit të lartë për arsye sigurie

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tensionit të lartë

Për shkak të rënies së zjarrit në afërsi të linjave të tensionit të lartë 35 kilovolt TEC Fier–Pojan dhe Fier–Kafaraj, Operatori i Sistemit të Shpërndarjes (OSSH) ka njoftuar se është stakuar energjia elektrike në disa zona të qarkut Fier për efekte sigurie.

Sipas njoftimit zyrtar, energjia elektrike është ndërprerë përkohësisht në zonat Mifol, Hoxharë, Pojan, Povelcë, si dhe në impiantet fotovoltaike.

Në terren janë angazhuar brigadat e OSSH-së, të cilat po kryejnë manovrimet e nevojshme për të siguruar furnizimin me energji elektrike përmes burimeve alternative, deri në normalizimin e plotë të situatës të krijuar nga flakët. Njëkohësisht, institucioni ka bërë apel për mirëkuptimin e banorëve dhe konsumatorëve të prekur nga kjo ndërprerje e përkohshme.

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