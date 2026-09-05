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Maqedonia

Privohet nga liria 34 vjeçari nga Kërçova, kërkohej me urdhër-arrest

· 1 min lexim

Më 03.09.2026, në ora 14:00, në Kërçovë, policë të Drejtorisë për Punë të Brendshme Kërçovë arrestuan E.A. (34 vjeç) nga Kërçova.

Ai ishte i kërkuar me urdhër-arrest në bazë të një vendimi gjyqësor për të vuajtur dënimin me burg për veprën penale “vjedhje”, sipas nenit 235 të Kodit Penal.

Personi u dërgua në Institucionin Penal-Korrektues Burgun e Manastirit për të vuajtur dënimin.

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