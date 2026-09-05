Privohet nga liria 34 vjeçari nga Kërçova, kërkohej me urdhër-arrest
Më 03.09.2026, në ora 14:00, në Kërçovë, policë të Drejtorisë për Punë të Brendshme Kërçovë arrestuan E.A. (34 vjeç) nga Kërçova.
Ai ishte i kërkuar me urdhër-arrest në bazë të një vendimi gjyqësor për të vuajtur dënimin me burg për veprën penale “vjedhje”, sipas nenit 235 të Kodit Penal.
Personi u dërgua në Institucionin Penal-Korrektues Burgun e Manastirit për të vuajtur dënimin.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.