Gruaja e Kentavious Caldwell-Pope: Apartamenti ynë në Filadelfia u godit nga rrufeja menjëherë pas nënshkrimit të kontratës
McKenzie Caldwell-Pope publikoi në TikTok një video ku tregon se penthausi i çiftit në Filadelfia u godit nga rrufeja vetëm pak minuta pasi ajo nënshkroi kontratën e qirasë. Ajo përshkroi një zhurmë të fortë dhe më pas uji që depërtoi përmes çarjeve në tavan.
Siç raporton Bleacher Report, McKenzie tha se goditja shkaktoi ndërprerjen e ashensorëve, ndaj ajo u largua nga apartamenti duke zbritur 14 kate shkallë. Një elektricist i tha gjithashtu se rreziku që një njësie apartamenti t’i binte rrufeja në këtë formë ishte afërsisht 1 në 400 milion.
Kentavious Caldwell-Pope, i cili luajti role kyçe në rrugëtimin për titull me Los Angeles Lakers në 2020 dhe Denver Nuggets në 2023, kaloi sezonin e kaluar te Memphis Grizzlies. Ai pati mesatare prej 8.4 pikësh në 51 ndeshje para se të pushonte pas një operacioni në gishtin e vogël të dorës së djathtë në shkurt.
Caldwell-Pope do të shpresojë për më shumë fat me shëndetin dhe strehimin teksa futet në rolin e lojtarit të pasmë si zëvendës në ekipin e Filadelfias, të udhëhequr nga Tyrese Maxey dhe VJ Edgecombe; Bleacher Report thekson se ai synon një sezon më të mirë në të dy aspektet.
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