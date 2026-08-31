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Chicago Cubs – Cincinnati Reds në Wrigley Field: përmbledhje dhe gjendja e skuadrave, 30 gusht 2026

· 1 min lexim

Ndeshja mes Chicago Cubs dhe Cincinnati Reds u zhvillua në Wrigley Field në Chicago më 30 gusht 2026. Para takimit, Cubs shfaqnin rekord sezoni 77-59, ndërsa Reds ishin 64-72.

Siç raporton Bleacher Report, të dy ekipet paraqisnin disa lojtarë në listat e dëmtimit; te Cubs figuronin emra si B. Dunn, B. Williamson, G. Ashcraft dhe H. Greene, ndërsa te Reds ishin B. Brown, C. Horton, D. Swanson, H. Harvey, P. Maton dhe R. Martin. Në aspektin e performancës sezionale, ndër liderët u përmendën S. Stewart me 30 homer për Reds dhe Pete Crow-Armstrong me 36 homer për Cubs.

Gjatë mbrëmjes pati njoftime për një vonesë të shkaktuar nga moti dhe disa përditësime të orarit të nisjes; tifozët ndanë reagime dhe informacione në rrjetet sociale ndërsa organizatorët përcaktonin orarin e ri për fillimin e takimit.

Për rezultatet e detajuara të ndeshjes, kutinë e statistikave dhe përmbledhjet e lojtarëve, shikoni mbulimin dhe faqen e ngjarjes në Bleacher Report.

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