Greqi–Gjermani sonte në “Tumbas”: kombëtarja kërkon hakmarrjen e dytë ndaj Gjermanisë dhe kreun e grupit
Ndeshja e raundit të 4-t të UEFA Nations League (Grupi A2) nis në 21:45 në Selanik; Greqia kryeson me 7 pikë, Gjermania ndjek me 4 — dhe Klopp ka nevojë për fitore për të mbajtur gjallë shpresat për vendin e parë.
Sot, e diel 4 tetor 2026, në orën 21:45 (EEST), stadiumi “Tumbas” në Selanik do të presë një nga sfidat më të pritura të këtij edicioni të Nations League: Greqi–Gjermani, e vlefshme për raundin e katërt të Grupit A2. Një javë pas triumfit historik në Augsburg, kombëtarja greke kërkon hakmarrjen e dytë ndaj Gjermanisë dhe vazhdimin e ecurisë së saj drejt kreut të grupit. Ndeshja do të drejtohet nga gjyqtari francez Clément Turpin, ndërsa stadiumi me kapacitet rreth 28 mijë vendesh pritet të jetë i mbushur plot.
Renditja pas tre raundeve e nxjerr Greqinë në krye me 7 pikë (dy fitore dhe një barazim), e ndjekur nga Holanda me 5 pikë, Gjermania me 4 pikë (një fitore, një barazim dhe një humbje) dhe Serbia me zero pikë në vendin e fundit. Suksesi i 27 shtatorit në Augsburg, ku goli i Dimitris Kourbelis në minutën e 74-të vulosi fitoren 1–0, mbetet historik: ishte fitorja e PARË ndonjëherë e Greqisë ndaj Gjermanisë, dhe njëkohësisht humbja e parë e Jürgen Klopp-it si trajner i Gjermanisë.
Forma aktuale e dy skuadrave është e kontrastuar. Greqia, siç shkruan Bavarian Football Works, vjen pas barazimit dramatik 2–2 me Holandën të enjten po në “Tumbas”, ku avantazhi 2–0 u hodh në minutën e 89-të nga goli i Tijjani Reijnders. Gjermania, sipas Sportsmole, mori fitoren e parë nën drejtimin e Klopp-it, 2–0 ndaj Serbisë në Mynih, me golat e Tom Bischof dhe Florian Wirtz.
Trajneri Ivan Jovanoviç ka një mungesë të rëndësishme: Christos Tzolis, i dëmtuar në muskulin e kofshës, dyshohet të mungojë 2–3 javë, dhe në vendin e tij është thirrur Dimitris Pelkas. Nga ana tjetër, Federata Greke e Futbollit (EPO) u ka bërë thirrje tifozëve të vijnë herët në stadium — portat hapen në orën 18:45 — dhe të ndjekin rregullat e sigurisë: ndalohen lazerët, piroteknika dhe tymuese.
Gjermania luan sonte për hakmarrje dhe për të mbajtur gjallë shpresat për vendin e parë të grupit; Greqisë i mjafton të mos humbasë për të ruajtur kreun, por një fitore e dytë ndaj “manschaft”-it do ta afrohte shumë me çerekfinalen e Nations League.
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