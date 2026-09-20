🌦️
Tiranë 26°C · Rrebesh i lehtë 20 Shtator 2026
S&P 500 7,651 ▲0.17%
DOW 51,683 ▼0.18%
NASDAQ 26,523 ▲0.39%
NAFTA 96.08 ▼1.18%
ARI 4,425 ▲0.57%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8584 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1780 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3934 EUR/TRY 56.0078 EUR/JPY 180.36 EUR/CAD 1.6056 EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8584 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1780 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3934 EUR/TRY 56.0078 EUR/JPY 180.36 EUR/CAD 1.6056
₿ CRYPTO
BTC $80,714 ▼ -1.07% ETH $2,587 ▼ -1.99% XRP $1.3804 ▼ -4.06% SOL $108.1600 ▼ -3.25%
S&P 500 7,651 ▲0.17 % DOW 51,683 ▼0.18 % NASDAQ 26,523 ▲0.39 % NAFTA 96.08 ▼1.18 % ARI 4,425 ▲0.57 % S&P 500 7,651 ▲0.17 % DOW 51,683 ▼0.18 % NASDAQ 26,523 ▲0.39 % NAFTA 96.08 ▼1.18 % ARI 4,425 ▲0.57 %
EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8584 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1780 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3934 EUR/TRY 56.0078 EUR/JPY 180.36 EUR/CAD 1.6056 EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8584 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1780 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3934 EUR/TRY 56.0078 EUR/JPY 180.36 EUR/CAD 1.6056
20 Sht 2026
Breaking
Turizmi në Durrës, ekspertët: Pas pikut të verës, nevojitet ndryshim i qasjes për të zgjatur sezonin KOPENHAGË – Marrëveshja për Groenlandën pritet të nënshkruhet, Frederiksen hesht për përmbajtjen Kush është Konstantin Kosachev, rusi që inicioi mocionin që çoi te raporti i Dick Marty-t për Gjykatën Speciale Kuskus maroken me perime — receta klasike e kuzhinës së Afrikës së Veriut Greqia pa kapiten kundër Serbisë në Ligën e Kombeve
Menu
Serbia

Greqia pa kapiten kundër Serbisë në Ligën e Kombeve

Selektori Ivan Jovanoviç shpalli listën me 26 lojtarë; dueli i parë më 24 shtator në Beograd

· 1 min lexim
Kombëtarja e Serbisë
Kombëtarja e Serbisë në Ligën e Kombeve (Foto: Starsport/Danas)

Selektori i kombëtares greke të futbollit, Ivan Jovanoviç, ka publikuar listën me 26 lojtarë për ndeshjet e radhës në Ligën e Kombeve, ku e para do të jetë kundër Serbisë në Beograd më 24 shtator.

Risia kryesore në listë është lënia jashtë e ish-kapitenit Anastasios Bakasetas, ndërkohë që Jovanoviç ka bërë disa ndryshime krahasuar me grumbullimin e kaluar.

Pas duelit me Serbinë, Greqia do të luajë me Gjermaninë në Selanik tri ditë më vonë, ndërsa më 1 dhe 4 tetor do të përballet me Holandën dhe sërish me Gjermaninë.

Shtyllat kryesore të ekipit grek janë Hristos Colis (Arsenal), Vangelis Pavlidis (Benfica), i riu Konstantinos Karecas (Borussia Dortmund), si dhe Konstantinos Cimikas (Liverpool), Konstantinos Mavropanos (West Ham), Konstantinos Kulierakis (Roma) dhe portieri Odiseas Vlahodimos (Sevilla). Kombëtaren e Serbisë e drejton selektori Veljko Paunoviç.

Burimi: Danas

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu